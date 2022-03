Tom Parker, chanteur de The Wanted, décède à 33 ans

MUSIQUE

Le musicien britannique est décédé mercredi d’une tumeur cérébrale en phase terminale. Ici, les adieux émouvants de ses compagnons de groupe.

© GettyAdieu à Tom Parker de The Wanted.

Une fois de plus, l’industrie musicale est choquée par la pire des nouvelles : ce mercredi, Tom Parker est décédé à ses 33 ans. Le jeune musicien faisait partie du groupe britannique The Wanted mais sa vie a pris une tournure complètement inattendue lorsqu’ils ont détecté un tumeur cérébrale terminale. Ce sont ses propres coéquipiers qui ont annoncé sa mort via les réseaux sociaux, recevant un soutien important de ses fans.

« Max, Jay, Siva, Nathan et toute la famille Wanted sont dévastés par la perte tragique et prématurée de notre coéquipier Tom Parker.», commence la déclaration émouvante. Et poursuit : « Il est décédé paisiblement aujourd’hui à l’heure du déjeuner entouré de sa famille et de ses camarades de groupe”. Et c’est que, malheureusement, sa terrible maladie a avancé avec rapidité.

En ce sens, les musiciens britanniques ont mis en avant le meilleur de leur ami : «Tom était un mari incroyable pour Kelsey et le père d’Aurelia et de Bodhi. C’était notre frère les mots ne peuvent exprimer la perte et la tristesse que nous ressentons. Tu seras toujours et à jamais dans nos coeurs”. La publication a rapidement été remplie de commentaires de ses followers qui ont soutenu le groupe pop depuis sa formation en 2009.

Qu’est-il exactement arrivé? Parker avait confié via Instagram qu’il était victime d’une tumeur au cerveau inopérable. Pour octobre 2020, il a écrit: « Il n’y a pas de moyen facile de dire cela, mais malheureusement, on m’a diagnostiqué une tumeur au cerveau et je suis déjà sous traitement. Après y avoir longuement réfléchi avec ma femme, au lieu de le cacher et de le garder secret, nous ferons une interview où nous pourrons exposer tous les détails et faire connaître les faits à chacun à notre manière.”.

Sans place pour la spéculation, il a, espérons-le, conclu à l’époque: «Nous sommes tous absolument dévastés, mais nous nous battrons jusqu’au bout. Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons juste de l’amour et de la positivité”. Le couple a commenté : «Ensemble, nous sensibiliserons à cette terrible maladie et chercherons toutes les options de traitement disponibles. Ce sera une bataille difficile, mais avec l’amour et le soutien de tous, nous allons nous en sortir.”.

