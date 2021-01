Tom Morello rejoint les Pretty Reckless sur une nouvelle chanson

The Pretty Reckless préparer le lancement imminent de « Mort par le rock and roll« Leur quatrième album studio, ils ont donc décidé de sortir une de leurs chansons, qui comprend la participation spéciale du guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello.

Titre « Et c’est parti« , La chanson de quatre minutes et demie mettrait en vedette Morello jouant un solo de guitare intense, ce qui sera un vrai régal pour ses fans et ceux du groupe après la première des chansons »Balais« , »25« Et l’homonyme de l’album »Mort par le rock and roll».

«Ils disent que le monde ne vous appartient pas. Vous n’êtes pas le roi, je ne suis pas votre fou. Ils disent que le monde ne vous appartient pas. Ça ne t’appartient pas, ça m’appartient », chantait-elle dans la chorale Taylor Momsen, chanteur et leader du groupe.

« Mort par le rock and roll»A une date de sortie prévue pour le 12 février via Fearless Records. En plus de Morello, cet album présente les participations de Kim thayil et Matt Cameron, respectivement guitariste et batteur du groupe grunge Soundgarden.

Au cours de l’année écoulée, Momsen aurait rejoint Lzzy Hale du groupe Halestorm et un nombre varié de femmes importantes de la scène hard rock et métal pour faire partie du thème « Utiliser ma voix« de Évanescence. Ce qui aurait été écrit « pour célébrer le pouvoir de parler et de promouvoir un monde plus juste », selon Amy lit.

La chanson mettrait également en vedette les talents vocaux de Sharon den Adel de dans la tentation, le violoniste Lindsey Stirlingavec une foule d’amis et de membres de la famille de lis, chanteur et leader de Évanescence.