Tom Morello demande de l’aide pour évacuer les filles qui étudient la guitare en Afghanistan | Garage de pierre

Rubson AERO 360° TAB, recharges en tabs neutres pour absorbeur d'humidité, ultra absorbantes et anti odeurs recharges pour déshumidificateurs AERO 360°, 6 x 450 g

Contrôle de l'humidité & des odeurs – L'absorbeur d'odeurs AERO 360° et ses recharges offrent une solution efficace pour absorber l'humidité et neutraliser les mauvaises odeurs dans votre maison. 2 en 1 – La recharge Rubson est ultra absorbante grâce à ses cristaux actifs et contient des agents anti-odeurs. Elle évite les problèmes d'humidité et les odeurs de renfermé. Longue durée – Une recharge pour déshumidificateur AERO 360° dure jusqu'à 3 mois et est idéale pour les pièces dont la superficie maximale est de 20 m². Utilisation universelle – La recharge pour déshumidificateur destructeur d'odeurs s'adapte facilement à presque tous les appareils rechargeables de 450 g et plus. Contenu de l'emballage – Lot de 6 recharges neutres Rubson AERO 360° de 450 g pour absorbeur anti humidité maison. Transforme l’humidité en eau, la première goutte apparaît après seulement 12H !