Tom Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder mettent leurs talents en commun

Tom Morello, guitariste acclamé du groupe Rage Against The Machine, a partagé une nouvelle reprise du classique du hard rock « Highway To Hell » d’AC / DC, dans laquelle il partage les crédits avec le légendaire auteur-compositeur-interprète Bruce Springsteen et le leader de Pearl Jam , Eddie Vedder, chanson du nouvel album de Morello.

Tom Morello a annoncé aujourd’hui (4 août) la sortie d’un nouvel album intitulé « The Atlas Underground Fire », une suite à son album de 2018 « The Atlas Underground ». Dans ce nouveau matériel, il aura des invités spéciaux en plus de Springsteen et Vedder, dont Bring Me The Horizon, Phem, Damian Marley ou Mike Posner, entre autres.

« The Atlas Underground Fire » a une date de sortie prévue pour le 15 octobre via le label Mom + Pop Music. Morello a présenté cette fougueuse reprise AC/DC avec The Boss et Vedder dans laquelle il montre qu’il n’est pas nécessaire de faire une copie exacte de l’original pour qu’une reprise soit efficace.

« Notre version de ‘Highway to Hell’ rend hommage à AC/DC mais avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder, nous emmenons cette chanson légendaire dans le futur », a déclaré Morello dans un communiqué à propos de cette reprise, qu’il considère comme « l’une des plus grandes des chansons rock and roll de tous les temps chantées par deux grands chanteurs de rock ».

« The Atlas Underground Fire » a été enregistré par Tom Morello pendant le confinement pour la pandémie, pour lequel il a révélé avoir enregistré ses parties de guitare sur son téléphone portable, une idée qui semblerait risquée au premier abord mais qui l’a amené à jouir d’une grande liberté créatif et suivez votre instinct.

« Cet album a été une bouée de sauvetage dans une période difficile qui m’a permis de trouver de nouvelles façons de créer de nouvelles collections d’art mondiales qui ont contribué à transformer un moment de peur et d’anxiété en un moment d’expression musicale et de concerts de rock », a déclaré Tom Morello, qui prépare son retour sur scène avec Rage Against the Machine en 2022.