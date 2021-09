Tom Kerridge riposte après les critiques pour le bifteck de surlonge à 87 € de son pub

Kerridge a riposté après un tweet cinglant d’un connaisseur en vin suggérant que les prix du pub Marlow étaient élevés.

Pour donner un peu de contexte, le bifteck de surlonge et les frites coûtent 87 €, un côté de chou est coté à 7,50 € et la crème brûlée vous coûtera 26,50 €.

Guy Woodward a tweeté son choc face aux prix de sa nourriture, soulignant certaines des choses que The Hand and Flowers prétend être en ligne, telles que «accessible» et un «pub approprié».

Il a dit : Site Web de [The Hand and Flowers] par [Tom Kerridge]- ‘sans prétention’, ‘propre pub’, ‘pour le plaisir de tous’ ‘détendu et accessible’.

Aussi [The Hand and Flowers] – steak-frites : 87 € ; côté chou : 7,50 € ; crème brûlée : 26,50 €. Et les gens se plaignent des majorations de la carte des vins… »

Site Web de @handfmarlow par @Chef TomKerridge – ‘sans prétention’, ‘propre pub’, ‘pour le plaisir de tous’ ‘détendu et accessible’. Aussi @handfmarlow – steak-frites : 87 € ; côté chou : 7,50 € ; crème brûlée : 26,50 €. Et les gens se plaignent des majorations de la carte des vins…

– Guy Woodward (@guyawoodward) 29 août 2021

Cependant, Kerridge a riposté aux critiques, suggérant qu’il existe des circonstances atténuantes et des raisons décentes pour lesquelles la nourriture coûte si cher, en particulier qu’il choisit de payer un salaire équitable à son personnel.

Il a tweeté: « Ces prix incluent tout, la TVA et le service. Aucun frais de service supplémentaire. De plus, je paie correctement le personnel et considère son travail comme une carrière professionnelle.

« Peut-être que le coût réel des repas devrait être abordé. Sans prétention ne signifie pas bon marché. De plus, pourquoi le profit est-il un mauvais mot ? »

Ces prix incluent tout, tva et service. Aucun frais de service supplémentaire. De plus, je paie le personnel correctement et considère leur travail comme une carrière professionnelle. Peut-être que le coût réel des repas devrait être abordé. Sans prétention ne veut pas dire bon marché. Aussi, pourquoi le profit est-il un gros mot ?

– Tom Kerridge (@ChefTomKerridge) 29 août 2021

L’argument s’est poursuivi plus loin, avec Woodward répondant : « Mon problème n’est pas avec les prix – les gens sont évidemment heureux de les payer.

« C’est le marketing. 87 € pour un steak et des frites n’est pas vraiment un » pub sans prétention et approprié « qui est » accessible à tout le monde…. « . »

À cela, Kerridge a répondu : « Vous êtes [sic] l’interprétation d’accessible est différente. Nous avons un déjeuner fixe. »

Ce n’est pas la première fois que les prix de Kerridge font sensation.

En effet, selon Le miroir, l’un des restaurants de Kerridge sert le fish and chips « le plus cher » du Royaume-Uni, pour un montant exorbitant de 32,50 €.

Tom Kerridge devant La Main et les Fleurs. Crédit : PA

Pour cela, vous n’obtenez que sept chips, saupoudrées d’herbes et accompagnées d’un tartare, d’un pudding de pois et d’une sauce au curry.

Si vous avez la chance de manger à l’hôtel cinq étoiles Corinthia de Londres, vous pouvez vous procurer cette version haut de gamme du classique britannique.