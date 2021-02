Tom & Jerry Review: Un remake de hipster en direct qui est strictement pour les enfants

Tom et Jerry retournez au cinéma et HBO Max dans un film d’action en direct hipster réservé aux jeunes enfants. Le dessin animé classique de chat et de souris Hanna-Barbera est toujours le meilleur des ennemis. Mais obtenez une mise à jour moderne qui a ébranlé mes sensibilités à l’ancienne. Je savais que les choses allaient être différentes quand un pigeon animé commencera à rapper dans la scène d’ouverture. Le film n’est pas une comédie musicale, mais il y a quelques chansons auto-réglées qui m’ont complètement éteint. Cela dit, Tom et Jerry sont toujours à la hauteur du sac habituel de trucs. Tom poursuit Jerry, se fait frapper de nombreuses manières créatives et Jerry s’échappe de rire. Les enfants seront divertis par les hijinks. Les adultes et les fans des courts métrages trouveront le scénario mis à jour manquant.

Tom et Jerry ouvre à New York avec les deux bestioles sur des missions différentes. Jerry est à la recherche d’un nouvel endroit pour vivre. Il n’est pas impressionné par les hébergements proposés par son rat immobilier (Utkarsh Ambudkar). Tom joue au clavier à Central Park sous prétexte d’être aveugle. Dans une tournure aléatoire des événements, Jerry détruit le piano prisé de Tom et la poursuite commence.

Chloë Grace Moretz incarne Kayla, une jeune femme au chômage qui gagne des repas gratuits au prestigieux Royal Gate Hotel. Elle se bluffe dans un travail temporaire, mais est immédiatement soupçonnée par Terrance, le directeur des événements tendu (Michael Peña). L’hôtel accueille l’événement célébrité de l’année. Les superstars Ben (Colin Jost) et sa fiancée, Preeta (Pallavi Sharda), organisent un somptueux mariage indien à la porte royale. Il a un bulldog flatulent, Spike (Bobby Cannavale); alors qu’elle possède un chat choyé, Toots. L’hôtel éclate dans le chaos lorsque Jerry prend goût à l’environnement chic. Kayla se voit confier la tâche d’éliminer le rongeur gênant. Elle recrute le chat parfait pour le travail.

Permettez-moi de commencer par admettre la difficulté d’adapter un dessin animé des années 40 à un public du 21e siècle. Les enfants d’aujourd’hui sont plus sophistiqués. Heureusement, les animaux restent des personnages animés et non de purs CGI. L’interaction de base reste la même entre Tom, Jerry et Spike. Réalisateur Tim Story (Salon de coiffure, Arbre) et le scénariste Kevin Costello (Ours Brigsby) aller à la mer avec une intrigue motivée par les fluff des célébrités des médias sociaux. Le mariage au centre de l’histoire est façonné d’après un couple très célèbre, Nick Jonas et Priyanka Chopra. De plus, il y a des scènes où Chloë Grace Moretz et son amour de barman (Jordan Bolger) flirtent à propos du dernier style de baskets Air Jordan. Ces points de l’intrigue sont perdus pour moi, mais peuvent résonner avec un groupe démographique plus jeune. Quoi qu’il en soit, ils ne sont tout simplement pas drôles et semblent plus remplis que toute autre chose.

Jerry est un gros con pour la majorité du film. Cela m’a pris par surprise. Il détruit cruellement le clavier de Tom et le bat à peu près en pâte dans toutes les situations après. Le dessin animé n’a jamais dépeint Jerry comme mesquin. Il était le plus gros de la colère de Tom pour une raison précise. Tom a été envoyé pour envoyer Jerry par le personnage raciste de « mammy ». Qui a toujours été entendu crier « Thomas! », Mais jamais vu. Les cinéastes ne pouvaient évidemment pas utiliser cette configuration ici. C’est juste une étrange déviation pour rendre Jerry peu aimable. Je n’ai jamais pensé que j’encouragerais Tom à le rattraper.

Tom et JerryLes éléments humains sont franchement négligeables. Les acteurs de l’ensemble sont des acteurs talentueux, mais ils ne sont ni humoristiques ni divertissants. Tom et JerryLes manigances de Spike et Toots sont les moments forts animés. Ils provoquent une destruction effrénée, qui a suscité de petits rires en cours de route. Les enfants seront amusés par ces scènes, mais je ne crois pas que les heures et quarante minutes retiendront leur intérêt. Cette version de Tom et Jerry peut gagner un nouveau public, mais ne plaira probablement pas aux fans plus âgés et inconditionnels. Tom et Jerry est produit par Warner Animation Group, Hanna-Barbera Productions et Turner Entertainment. Il sera publié simultanément par Warner Bros.dans les salles et en streaming HBO Max le 26 février.

Sujets: Tom et Jerry, HBO Max, Streaming

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.