Tom & Jerry domine la billetterie du week-end avec 13,7 millions de dollars de gains

Tom et Jerry remporte la bataille au box-office de ce week-end après avoir gagné 13,7 millions de dollars. La dernière version de Warner Bros.a marqué le deuxième début le plus rentable de la pandémie. On a estimé que le film familial rapporterait un peu plus de 12 millions de dollars, mais il a pu dépasser les attentes. Wonder Woman 1984 détient toujours le record du meilleur début de pandémie à 16,4 millions de dollars. Les deux films sont de Warner Bros.et sont sortis en salles et sur HBO Max le même jour. Globalement, Tom et Jerry a pu gagner 38 millions de dollars.

Warner Bros. attribue certains des Tom et Jerry succès pour les familles de partout au pays qui louent des salles de cinéma pour des projections privées. Selon le studio, ce week-end a vu plus de 10 000 € en projections de théâtre privé de l’hybride animé d’action en direct. Les chiffres du box-office pour tous les films devraient s’améliorer dans les mois à venir, grâce au vaccin. Au moment d’écrire ces lignes, un peu moins de 50% de tous les cinémas nord-américains sont ouverts, mais d’autres ouvriront dans les semaines à venir.

Les Croods: un nouvel âge est arrivé numéro deux au box-office ce week-end avec 1,2 million de dollars. Le film d’animation familial est un revenu régulier au box-office depuis ses débuts il y a 14 semaines. À ce jour, le film a rapporté 156,1 millions de dollars dans le monde. Les petites choses est arrivé au numéro trois après avoir rapporté 925K €. Au moment d’écrire ces lignes, le film a rapporté un peu plus de 23 millions de dollars dans le monde. Wonder Woman 1984 est resté au numéro quatre ce week-end avec 710K €.

Le tireur d’élite a pu rester au numéro cinq ce week-end après avoir encaissé 700 000 €. Le thriller mettant en vedette Liam Neeson a gagné un peu moins de 16 millions de dollars dans le monde au cours de ses sept semaines dans les salles de cinéma. Judas et le Messie noir a pris la sixième place après avoir rapporté 500 000 €. Le film a été salué par la critique et a valu à Daniel Kaluuya des nominations pour le meilleur second rôle masculin aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards.

Chasseur de monstre a pris la septième place ce week-end avec 460K €, tandis que le premier long métrage de Robin Wright en tant que réalisateur, Terre a pris la huitième place avec 355K €. Les débuts de Wright ont lieu après qu’une femme a vécu une expérience de mort imminente dans le désert. Elle essaie alors de vivre à nouveau à l’aise. Tom Hanks Nouvelles du monde est arrivé au numéro neuf ce week-end après avoir gagné 200 000 €. Le film est également en cours de diffusion. Pour terminer, La guerre avec grand-père a la dixième place avec 137K €. La comédie Robert De Niro est en salles depuis 21 semaines et est actuellement disponible sur Blu-ray. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

