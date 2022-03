Tom Holland vit un nouveau drame: ils ont censuré l’un de ses films les plus réussis pour avoir montré du contenu illégal

images sony

En un an seulement, Tom Holland est devenu le roi des affiches de cinéma, mais il y a des pays où l’un de ses films les plus réussis ne peut pas être apprécié. Sachez ce qui s’est passé.

© GettyTom Holland

Courant 2021 Tom Holland est revenu triompher sur les panneaux d’affichage des films. Le 16 décembre de l’année dernière, après quelques longs mois de travail, l’acteur a créé avec style Spider-Man : Pas de retour à la maison. Le film, dans lequel il incarnait à nouveau Peter Parker dans Marvel, a été un succès complet au box-office et continue de réussir dans le monde entier. Le spider-verse a fait sensation grâce au retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui se sont parfaitement combinés avec le wall-crawler actuel.

Cependant, il convient de noter que Marvel n’est pas le seul à avoir opté pour le travail de Tom Holland. Eh bien, l’acteur en février 2022 a également lancé dans les salles Uncharted : hors de la carte. Dans le film, il incarne Nathan Drake, plongé dans l’une des aventures de l’expédition sur les trésors perdus de Magellan. Et, avec Mark Wahlberg, il a de nouveau fait fureur sur grand écran.

Pourtant, après un an de pur succès et d’applaudissements des fans, Holland se retrouve à vivre un drame controversé et triste. Ceci est dû au fait Inexploré a été censuré au Vietnam pour une simple raison : il contient une image illégale. Apparemment, le public vietnamien sera laissé sans apprécier cette facette de l’interprète loin de Spider-Man car il possède une carte de l’Asie qui comprend la ligne en neuf points, plus connue sous le nom de U-line.

Cette ligne fait partie du territoire accepté par la Chine, qui comprend la mer de Chine méridionale comme les îles Paracels et les îles Spratly, qui sont les mêmes qui sont en litige entre ce pays, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. « Le film a été interdit de distribution après l’avoir vu et découvert qu’il contenait une image illégale de la tristement célèbre ligne des neuf points.», a avoué Vi Kien Thanh, chef du département cinéma du pays.

En tout cas, la vérité est que ce n’est pas la première fois qu’Hollywood fait face à la censure pour avoir montré la ligne U. Même ainsi, d’après ce qui s’est passé, la préférence des plus grands studios est de ne pas perdre leurs téléspectateurs en Chine, où le public est beaucoup plus grand que dans des pays comme le Vietnam. C’est-à-dire que même si c’est la première fois que cela se produit dans un film mettant en vedette Tom Hollandn’a pas perdu autant de téléspectateurs, mais a continué de gagner avec sa diffusion en Chine.

