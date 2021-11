Tom Holland veut vraiment jouer James Bond, déclare la co-star de Spider-Man

Il y a beaucoup de discussions sur qui devrait être le prochain James Bond, maintenant que Daniel Craig a raccroché le smoking, et le nom de l’homme de l’heure Tom Holland fait partie du mélange. En attendant qu’un nom soit officiellement annoncé, différents acteurs intéressés par le rôle jettent leur dévolu sur le rôle convoité. Compte tenu de la popularité continue du personnage, le casting pourrait potentiellement donner lieu à une diffusion dans plusieurs films en tant que 007, comme c’est le cas avec la plupart des autres qui ont joué Bond.

Tom Holland est déjà au cou dans une franchise majeure en tant que star de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais il rêve apparemment de se glisser dans le smoking en tant que nouvelle incarnation de James Bond. Le joueur de 25 ans figurait dans un profil de GQ qui évoquait ses ambitions de carrière globales. Selon Homme araignée co-star Jacob Batalon, Holland « parle beaucoup d’être James Bond. Beaucoup beaucoup. »

Il semblerait que cette idée soit venue en Hollande avant même Pas le temps de mourir a mis fin à la course de Daniel Craig dans le rôle, et s’il en parle encore fréquemment, il doit être très intéressé. L’acteur a précédemment déclaré qu’il voulait jouer ce rôle en tant qu’amateur de cinéma britannique dans une précédente interview avec Variety. De toute évidence, il en a également parlé à ses amis.

« J’ai deux rôles à venir que je jouerai dans les prochaines années et dont je suis vraiment excité, mais je ne peux pas encore en parler. Mais je veux dire, en fin de compte, en tant que jeune garçon britannique qui aime cinéma, j’adorerais être James Bond. Alors, vous savez, je ne fais que montrer ça. J’ai l’air plutôt bien dans un costume, » Tom Holland mentionné.

La productrice de James Bond, Barbara Broccoli, a déclaré que les discussions sur le casting du prochain James Bond ne commenceraient pas avant l’année prochaine au plus tôt, mais d’autres acteurs comme Henry Cavill et Dwayne « The Rock » Johnson sont également allés de l’avant et ont lancé leur nom dans le chapeau. Holland est évidemment beaucoup plus jeune que le superspy n’est généralement représenté dans les films de Bond, ce qui pourrait nuire à son casting potentiel, comme ce fut le cas avec Cavill qui avait déjà été ignoré en faveur de Daniel Craig pour Casino Royale.

Heureusement, Tom Holland ira très bien avec ou sans le rôle de James Bond. Quoi qu’il arrive dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il y a de fortes chances que nous le reverrons sur grand écran en tant que Peter Parker à un moment donné, surtout qu’il y a déjà des taquineries d’un Homme araignée contre le film croisé Venom. L’acteur joue également dans la prochaine adaptation de jeu vidéo Inexploré comme Nathan Drake, un autre personnage emblématique et populaire, et cela pourrait très bien donner naissance à une franchise si ce film est un succès.

Ce dont tout le monde est le plus excité en ce moment pour Holland, c’est la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Une deuxième bande-annonce vient d’être publiée, révélant que Holland’s Spidey affronte une variété de méchants, certains d’autres Homme araignée univers. Le film sortira le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de GQ.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man, James Bond