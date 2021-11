Tom Holland veut vraiment être le prochain James Bond

Tom Dixon Set Plum Shot / 4 verres shot + 1 doseur à alcool - Tom Dixon cuivre en métal

Set Tom Dixon design Cuivre en Métal. Dimensions : Verres : H 5,5 x Ø 4,5 cm - Mesureur : H 11 x Ø 4 cm. Un esprit dandy et un style très « James Bond » pour cette collection dédiée à l'art du cocktail, signée du designer britannique Tom Dixon. Réalisés en verre soufflé bouche et acier plaqué cuivre, tous les éléments de la ligne « Plum » offrent un mélange très réussi de séduction et de fonctionnalité, idéal pour la maison comme pour les lieux publics (bars, restaurants, clubs...). Epatez vos invités à la fin du repas avec ce lot de 4 verres shot et leur doseur à alcool assorti ! Réalisés en acier plaqué cuivre, ces petits verres sont à la fois très élégants et ultra originaux. Pratique, le doseur à alcool permet une double mesure : 5 ml pour la partie la plus large, et 2ml pour l'extrémité la plus petite. Ce set est aussi une excellente idée cadeau, pour faire plaisir à tous les amateurs de beaux objets.