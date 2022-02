Tom Holland veut vraiment apparaître avec Zendaya dans Euphoria Saison 3

Tom Holland a parlé de vouloir faire une apparition dans la petite amie de Zendaya Euphorie série lors d’une interview avec son Spider-Man : Pas de retour à la maison co-star pour IMDb. Bien qu’il semblerait que l’acteur n’ait pas réalisé son souhait dans la saison en cours, les fans peuvent toujours espérer qu’il obtiendra son camée dans la troisième saison récemment annoncée, car lors de l’interview, Zendaya a promis d’essayer de l’aider à obtenir un petit rôle dans le spectacle.

Bien sûr, une telle apparition ne serait que cela et ne serait pas un rôle à long terme ou même significatif. Les fans du couple seraient sans aucun doute ravis de voir les deux réapparaître ensemble à l’écran, et comme Holland l’a révélé dans l’interview, il a eu de nombreuses occasions de se glisser dans une scène alors qu’il visite fréquemment le plateau. Il a dit:

« Écoutez, je demande cela depuis longtemps et cela ne s’est pas encore produit et je suis très déçu. J’ai dû venir visiter Euphoria au moins 30 fois cette saison. »

Zendaya a ri et a atténué la déception de son petit ami en disant: «Nous aurions dû essayer, comme, un œuf de Pâques, de vous mettre là-dedans. OK, laissez-moi parler à certaines personnes. HBO ! Mettons-les au téléphone. »

Cependant, il pourrait bien y avoir un autre tagalong à ajouter au mélange, car Holland a précédemment déclaré à Collider qu’il aimerait apparaître dans la série avec un autre Homme araignée Star. Il a dit: « J’aimerais être dans Euphorie, mais avec Jacob Batalon. J’aimerais que nous soyons juste en arrière-plan d’une des scènes de Zendaya, simplement parce que ce sont deux de mes meilleurs amis et j’aimerais faire n’importe quoi avec eux, mais j’aime aussi ce spectacle, donc ce serait c’est bien d’en faire partie. »





Tom Holland et Zendaya ont Hollywood à leurs pieds, seuls et ensemble







En ce qui concerne les couples puissants d’Hollywood, Tom Holland et Zendaya ont le potentiel d’être l’un des plus grands du secteur. Les deux stars ont accumulé d’énormes succès par elles-mêmes, Zendaya marquant avec Le plus grand showman, Dune et de nombreuses apparitions à la télévision, tandis que Holland a joué dans Dolittle, en avant, cerise, et sera bientôt visible dans Inexploré, ainsi que de nombreux films MCU. Ensemble, Holland et Zendaya ont joué dans trois Homme araignée films, mais ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le couple n’apparaisse à nouveau ensemble.

Au fil des ans, de nombreux couples ont joué ensemble dans de grands succès au box-office, notamment Brad Pitt et Angelina Jolie, John Krasinski et Emily Blunt, Tom Cruise et Nicole Kidman, et Will Smith et Jada Pinkett Smith. Il y a quelque chose dans le fait d’être un couple dans la vraie vie qui apporte un autre niveau aux relations à l’écran des personnages qu’ils représentent.





À bien des égards, cela est vrai de l’apparition de Holland et Zendaya dans le Homme araignée films, car les fans soupçonnaient que le couple était plus que de simples collègues de travail pendant un certain temps avant de rendre publique leur relation. Si nous arrivons à voir Tom Holland tomber sur Euphorie La saison 3, avec ou sans Jacob Batalon en remorque, est quelque chose que nous devrons attendre un peu pour le découvrir.





