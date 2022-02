Tom Holland veut voir Andrew Garfield dans un autre film incroyable de Spider-Man

Cet article contient quelques SPOILERS pour Spider-Man : No Way Home, vous savez donc quoi faire si vous voulez éviter cela. Regardez la bande-annonce si vous voulez voir ce qui vous attend.

Depuis Spider-Man : Pas de retour à la maison vu les stars des incarnations précédentes du super-héros web-slinging se rencontrer dans le multivers, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si Tobey Maguire et – plus probablement – ​​Andrew Garfield pourraient un jour revenir au célèbre costume bleu et rouge.