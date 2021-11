Tom Holland veut que Miles Morales reprenne la franchise Spider-Man du MCU

Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star Tom Holland continue d’alimenter les spéculations selon lesquelles la suite à venir pourrait être sa dernière aventure MCU, l’acteur déclarant qu’il serait peut-être « temps de passer à autre chose » et suggérant même un remplaçant pour Peter Parker: Dans les vers d’araignée Miles Morales. Bien qu’il ne le dise pas d’emblée, les commentaires les plus récents de Holland sonnent certainement comme s’il était prêt à quitter Peter Parker et à remettre le Homme araignée manteau à quelqu’un d’autre…

« Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être ce qui est mieux pour Homme araignée c’est qu’ils font un film de Miles Morales. Je dois également tenir compte de Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie…[but] Si je joue Homme araignée après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

Sur la base de la portée épique de Pas de chemin à la maison, quelque chose qui a été encore plus taquiné par la dernière bande-annonce, de nombreux fans de Marvel se sont demandé si la Hollande pourrait bientôt s’éloigner du Homme araignée rôle après être sorti sur ce qui sera certainement le plus haut des sommets. Ce n’est pas la première fois que l’aperçu de Holland Spider-Man : Pas de chemin à la maison ont suggéré la fin de son mandat, le pilier du MCU disant: « Nous traitions tous [No Way Home] comme la fin d’une franchise, disons », alors que le réalisateur Jon Watts a appelé le film Spider-Man : Fin de partie. Ajoutez à cela l’approbation par Tom Holland d’un Homme araignée film dirigé par Miles Morales, dont l’existence dans l’univers cinématographique Marvel a déjà été taquinée, il se pourrait bien que le temps de Peter Parker dans le MCU touche effectivement à sa fin.

Avant tout cela, le public n’a pas encore fait l’expérience de la sortie passionnante qui est Spider-Man : Pas de chemin à la maison, un projet si riche en rumeurs qu’il pourrait en résulter soit le versement le plus agréable pour la foule, soit le plus potentiellement décevant. Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend après la révélation de l’identité de Peter Parker en tant que Homme araignée par Mysterio à la fin des années 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Sa vie et sa réputation sont maintenant bouleversées, et Parker décide de demander au Dr Stephen Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Bien sûr, grâce à l’affinité de Parker pour le bavardage, le sort tourne rapidement mal, ouvrant le multivers et permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu un Homme araignée arriver.

Grâce aux bandes-annonces récentes, nous savons maintenant que plusieurs des rumeurs les plus chaudes se sont avérées vraies, avec Spider-Man: No Way Home sur le point de ressusciter les goûts du docteur Octopus d’Alred Molina, du gobelin vert de Willem Dafoe, de l’électro de Jamie Foxx, Rhys Ifans dans le rôle du Dr Curt Connors, alias The Lizard, et Thomas Haden Church dans celui du Sandman. Et bien que nous ne les ayons pas encore vus, plusieurs indices suggèrent l’arrivée de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield en tant que leurs itérations respectives de l’emblématique web-slinger.

Quant à Miles Morales, le personnage bien-aimé reviendra sous forme animée dans la prochaine suite Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 (dont on dit qu’il s’intitule Spider-Man : à travers le Spider-Verse) et devrait sortir le 7 octobre 2022.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison pendant ce temps, devrait entrer dans les salles le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de GQ.





