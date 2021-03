Tom Holland veut organiser une réunion Spider-Man sur Euphoria de la série HBO de Zendaya

Tom Holland adorerait jouer la vedette dans la célèbre série télévisée de Zendaya Euphorie, surtout si leur Homme araignée la co-star Jacob Batalon peut également venir. Actuellement, tous les trois sont occupés à filmer Spider-Man: pas de retour à la maison, le troisième volet de la trilogie Marvel. Nous reviendrons tous les trois dans leurs rôles de Peter Parker, MJ et Ned Leeds lorsque la suite sortira en salles en décembre.

Au-delà Spider-Man: pas de retour à la maison, Holland souhaite faire équipe avec Zendaya et Batalon dans d’autres projets. Dans une récente interview avec Collider, on a demandé à Holland sur quelle série télévisée il aimerait jouer s’il avait le choix. Parce qu’il est un grand fan de la série, Holland finit par nommer Euphorie, mais admet qu’il préférerait emmener Batalon pour rassembler tout le gang pour une scène. De l’interview:

« Sur quelle série télévisée nous aimerions jouer? Nous en plaisantions l’autre jour. J’adorerais être dans Euphoria, mais avec Jacob Batalon. J’adorerais que nous soyons juste en arrière-plan d’une des scènes de Zendaya, juste parce qu’ils sont deux de mes meilleurs amis et j’aimerais faire n’importe quoi avec eux, mais j’adore aussi ce spectacle donc ce serait sympa faire partie de cela. «

Rejoindre la Hollande, Zendaya Coleman, et Batalon dans Spider-Man: pas de retour à la maison sera le vrai frère de Holland, Harry, qui est confirmé pour un rôle dans la suite à venir. Dans l’interview de Collider, Holland a également révélé comment Harry en est venu à jouer un rôle dans le film, qui le verra jouer un criminel appréhendé par le web-slinger rouge et bleu.

«C’était une idée que nous avions, nous faisions un barbecue chez moi dans les premières semaines du tournage. M. Watts était là et Harry l’a en quelque sorte mis sur lui et a dit:« Écoute, John, je suis venu ici depuis le début, quand vas-tu me mettre dans ce film? « . Et John a eu l’idée parfaite, ça faisait de lui un braqueur de banque et ensuite je dois le rattraper, ce qui est très amusant. »

Créé par Sam Levinson, Euphorie Première sur HBO en 2019. Mettant en vedette Zendaya dans un rôle principal, la série suit un groupe d’élèves du secondaire à travers leurs expériences de sexe, de drogue, d’amitié, d’amour, d’identité et de traumatisme. Pour son rôle de Rue Bennett, Zendaya a remporté le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique, la plus jeune actrice de l’histoire à obtenir cet honneur. La série a été renouvelée pour une deuxième saison, bien que HBO ait également produit deux émissions spéciales d’une heure en décembre et janvier.

Spider-Man: pas de retour à la maison sortira le 17 décembre 2021. Sans avenir Homme araignée les films ont encore été officiellement éclairés, Tom Holland a dit qu’il continuerait à jouer le rôle aussi longtemps que Marvel le laisserait, afin que nous puissions voir Holland travailler avec Zendaya et Batalon pendant de nombreuses années à venir. La Hollande peut également être vue dans le film AppleTV + cerise et l’aventure de science-fiction Marcher dans le chaos. Vous pouvez lire l’interview complète avec Holland à Collider.

