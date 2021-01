Tom Holland veut faire un film d’horreur après avoir regardé Get Out

Tom Holland est peut-être mieux connu pour avoir joué un super-héros Marvel, mais le Homme araignée star veut s’essayer avec un rôle dans un film d’horreur. Parler avec Panthère noire la star Daniel Kaluuya à propos de leurs rôles respectifs dans Marvel, Holland a parlé de son nouveau rôle dans Cerise ce qui le verra jouer un personnage bien différent de Peter Parker. Quant à ce qui va suivre, Holland veut entrer dans le genre de l’horreur, apparemment inspiré par la créativité de Jordan Peele Sortez.

« Je pense que je vais essayer de faire les deux [Marvel movies and indie movies], » Tom Holland dit de ce qui va suivre dans sa carrière. «J’aimerais faire un film d’horreur, mais j’en suis tellement terrifié. Sortez est l’un des seuls films d’horreur que j’ai jamais vraiment vu, et j’adore ce film, mais je ne peux pas vous dire combien de sommeil vous m’avez volé. «

Kaluuya, qui a joué le rôle principal dans Sortez, convient que l’horreur n’est pas vraiment son genre de prédilection, bien que le film de Peele fût une exception. Il dit: « J’avais des baby-sitters qui jouaient Cauchemar sur la rue Elm pour moi, et je regardais ça quand j’étais enfant, et cela me donnait des cauchemars. Donc je ne ferais pas de mon mieux pour regarder un film d’horreur, mais Jordan Peele l’a tué. «

Se référant à une scène dans Sortez là où le personnage de Kaluuya est hypnotisé par le thé brassé, Holland ajoute alors: «Nous avons fait une blague chez moi, parce que, évidemment, étant anglais, nous buvons beaucoup de thé. Et vous remueriez le thé.» Pourquoi faites-vous ça comme Est-ce que tu essaies de m’hypnotiser? Qu’est-ce que c’est?

« Bro, aller à Londres et prendre une tasse de thé après Sortez était intéressant », répond Kaluuya.

Holland n’a peut-être pas participé à des films d’horreur à ce moment-là, bien qu’il soit à mi-chemin avec des rôles dans quelques thrillers. L’année dernière, il est apparu dans le thriller psychologique de Netflix The Devil All the Time aux côtés de Bill Skarsgård, Riley Keough et Sebastian Stan. le Homme araignée star devrait également apparaître dans le thriller de science-fiction Marcher dans le chaos, basé sur la série de livres de Patrick Ness, avec Daisy Ridley et Mads Mikkelsen. Ce film sortira par Lionsgate le 5 mars.

Bien sûr, Holland a également été occupé à remettre les collants rouges et bleus pour un autre essai en tant que Peter Parker dans Spider-Man 3. Réalisé par Jon Watts, la suite attendue devrait sortir le 17 décembre 2021. Il peut également être vu dans son nouveau rôle dans Cerise, un drame policier réalisé par Anthony et Joe Russo, lors de sa sortie en salles le 26 février; il sera ensuite diffusé sur Apple TV + le 12 mars.

Quant à Kaluuya, le Sortez star a été choisie dans le rôle principal de Judas et le Messie noir, un biopic suivant le chariman du Black Panther Party Fred Hampton à la fin des années 1960. Lekeith Stanfield, Jesse Plemons et Martin Sheen sont également à l’affiche. Le film sortira le 1er février à Sundance avec une sortie en salle le 12 février. Cette nouvelle nous vient de Variety.

