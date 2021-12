Tom Holland veut faire un film de Peter Parker sans Spider-Man

Alors que Spider-Man: No Way Home arrive dans les cinémas, Tom Holland a révélé qu’il aimerait faire un film à petit budget de Peter Parker sans son alterego héroïque

Alors que nous sommes habitués à voir Tom Holland se balancer des bâtiments et au milieu de toutes sortes d’explosions à gros budget et d’effets spéciaux, l’acteur adorerait faire un film plus discret en tant que Peter Parker, sans que Spider-Man soit impliqué. Comme Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les cinémas, Holland a évoqué l’avenir potentiel de la merveille palmée et est ressorti avec son envie surprenante de faire quelque chose qui sort de l’ordinaire avec le personnage, comme un film indépendant suivant Parker quand il n’est pas sous les traits de Spider-Man .

« J’adorerais faire un film sur Peter Parker qui n’a rien à voir avec Spider-Man », a déclaré l’acteur dans une interview avec Fandom. « Comme, faire un film indépendant de quatre millions de livres sur Peter Parker. Je ne sais pas. Ils ne feraient jamais ça. Mais ce serait amusant. »

Pendant de nombreux mois, on s’est demandé si ce serait la dernière sortie pour Holland dans le double rôle de Peter Parker et Spider-Man, et avec le film avec un sous-titre comme No Way Home, l’histoire impliquant le multivers et Spider-Man étant la rumeur veut qu’elle se dirige vers l’univers de Sony, il y avait beaucoup à soutenir l’idée. Holland lui-même a également déclaré dans de nombreuses interviews qu’il ne voulait probablement plus jouer le rôle lorsqu’il aurait atteint un certain âge, mais à mesure que les choses ont évolué, il semble que toutes les spéculations sur son départ imminent aient été grandement exagérées.

« Vous savez, il y a un avenir pour Spider-Man – si j’en fais partie, je ne sais pas », a-t-il expliqué. « Cela a été un voyage incroyable jusqu’à présent et s’il est temps pour moi de raccrocher la cape et de laisser la prochaine personne prendre le relais, je le ferai fièrement en sachant que j’ai réalisé tout ce que je voulais dans ce monde. Et quand je dis ce monde, je veux dire le MCU, je ne veux pas dire « ce monde » comme dans le monde réel. »

Bien qu’il y ait quelque chose d’intrigant à voir ce qu’impliquerait une histoire de Peter Parker sans Spider-Man, Holland a raison de dire qu’il est peu probable que nous puissions jamais voir cela dans le même contexte que le MCU, bien que maintenant la graine y ait été plantée. est sûrement quelqu’un chez Marvel ou Sony qui essaie frénétiquement de trouver comment l’intégrer dans quelque chose qui peut être utilisé à l’avenir. Pour l’instant cependant, il est clair que c’est Spider-Man qui attire le public et c’est exactement pourquoi Spider-Man: No Way Home est en passe d’être le plus grand film de l’année, et clairement pas pour la dernière fois à en juger par les récents commentaires de la productrice Amy Pascal. Elle a dit récemment :

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

Des sources chez Sony ont affirmé qu’il n’y avait actuellement aucun plan défini pour plus de films Spider-Man, mais au cours des derniers jours, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Holland a signé pour sa prochaine sortie Spider-Man et le film est également en développement. comme l’acteur dit qu’il a même fait son propre pitch de film au studio. Comme d’habitude, tout deviendra clair avec le temps.





