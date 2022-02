Tom Holland veut faire un film d’action en direct sur Jak et Daxter

Tom Holland a jeté son dévolu sur Jak et Daxter avec l’espoir de faire un jour une adaptation en direct sombre et « étrange » de la série de jeux vidéo. Récemment, GameSpot a demandé à Holland de nommer l’adaptation de son jeu vidéo de rêve qu’il aimerait entreprendre ensuite après avoir joué pour la première fois le rôle de Nathan Drake dans Inexploré ce mois-ci. Le joueur et acteur n’a pas tardé à nommer Jak et Daxter, même s’il aimerait voir la rotation de l’action réelle donner une tournure à l’histoire.

« J’aimerais faire un film Jak et Daxter, et je jouerais Jak. Mais je le ferais à A24, donc c’était vraiment bizarre et sombre. J’aimerais une version vraiment bizarre et en direct de Jak et Daxer. »

Développé par Naughty Dog, le premier Jak et Daxter jeu, doublé Jak et Daxter : l’héritage des précurseurs, est sorti sur PlayStation 2 en 2001. Il suit Jak dans un voyage à la recherche du sage Dark Eco Gol Acheron pour aider à transformer son ami Daxter, un ottsel (un hybride loutre-belette), en une forme humaine. Le jeu a été un succès et a été suivi de plusieurs jeux. En 2017, de nombreux jeux ont été regroupés pour le Ensemble Jak et Daxter réédition sur PlayStation 4.

FILM VIDÉO DU JOUR

Uncharted est en développement depuis de nombreuses années





Sortie de Sony Pictures

On verra pour la première fois Tom Holland jouer le rôle du personnage emblématique du jeu vidéo Nathan Drake dans Inexploré. Cette adaptation prévue est en préparation depuis si longtemps qu’à un moment donné, Mark Wahlberg, qui joue le personnage de mentor Sully dans le film, était en lice pour jouer Drake. Les temps sont différents maintenant avec tant d’adaptations de jeux vidéo qui ont été publiées ces dernières années et encore plus en cours de route.

« Une partie de [the directors] sont arrivés et avaient des idées que nous n’aimions pas, qui ne correspondaient tout simplement pas aux personnages, et nous avons dû passer à d’autres personnes », a déclaré Holland à propos de la nécessité de trouver le bon réalisateur pour Inexploré, par film total. « Nous nous sommes inspirés de tout le monde. Il y avait des variantes très différentes de Drake et des variantes très différentes de Sully. Certaines personnes ont préféré créer le jeu, d’autres voulaient le rendre complètement différent du jeu. C’était un processus intéressant – un qui Je n’aimerais pas y être à nouveau, c’est assez stressant de chercher un réalisateur.





Ruben Fleischer dirige Inexploré en utilisant un scénario de Rafe Lee Judkins, Art Marcum et Matt Holloway. Le film met en vedette Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

Le voleur malin Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) pour récupérer une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Ce qui commence comme un travail de cambriolage pour le duo devient une course de globe-trotters et d’articulations blanches pour atteindre le prix devant l’impitoyable Moncada (Antonio Banderas), qui croit que lui et sa famille sont les héritiers légitimes. Si Nate et Sully peuvent déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils trouveront un trésor de 5 milliards de dollars et peut-être même le frère perdu depuis longtemps de Nate… mais seulement s’ils peuvent apprendre à travailler ensemble.

Inexploré sortira en salles le 18 février 2022.





David Lynch rejoint le casting du prochain film de Steven Spielberg, Les Fabelmans Le réalisateur David Lynch troque sa casquette de réalisateur contre un rôle d’acteur dans Les Fabelmans de Steven Spielberg.

Lire la suite





A propos de l’auteur