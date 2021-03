Tom Holland va torse nu en célébrant le dernier jour de Spider-Man: pas de formation à la maison

Tom Holland a célébré son dernier jour de Spider-Man: pas de retour à la maison formation avec une image torse nu rare. Le jeune acteur a sauté juste après avoir fait le très attendu Inexploré film avec Mark Wahlberg pour rejoindre sa famille Sony et Marvel Studios après le retard des deux productions. Alors que Holland était physiquement apte à l’adaptation sur grand écran de la populaire franchise de jeux vidéo, il a dû intensifier un peu les choses pour se mettre en forme de super-héros, ce qu’il a prouvé en donnant aux fans de Marvel Cinematic Universe un aperçu de son programme d’entraînement.

bonjour à Tom Holland et cette mise à jour de fitness qu’il vient de publier sur Instagram pic.twitter.com/9s5F3M5I69 – Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 26 mars 2021

« Ne postez jamais de merde comme ça, mais c’est notre dernier jour donc putain », a écrit Tom Holland sur ses histoires Instagram avec son image topless. Il a ensuite remercié le formateur de Marvel Studios, Duffy Gaver, qui est photographié à côté de Holland dans l’image susmentionnée. Les médias sociaux ont rapidement pris connaissance et l’image s’est répandue comme une traînée de poudre autour des médias sociaux, beaucoup félicitant le jeune acteur pour son physique, ce qui a nécessité beaucoup d’entraînement.

Tom Holland a également noté que l’image était de sa 72e et dernière formation pour Spider-Man: pas de retour à la maison. La production commence à se ralentir et des rumeurs de cadeaux d’emballage de production se sont également répandues sur les médias sociaux, ce qui pourrait contenir un spoiler assez important pour la suite. On dit depuis des mois que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront aux côtés de Holland, installant le Spider-Verse en direct de Sony, et les cadeaux de l’équipage semblent montrer le costume de Garfield de L’incroyable homme-araignée films sur eux. Holland a nié que Garfield et Maguire apparaîtront dans Pas de chemin à la maison, mais les fans de MCU ne l’achètent pas pour le moment.

Duffy Gaver a également travaillé avec les co-stars du MCU de Tom Holland, Chris Hemsworth et Scarlett Johansson, ainsi qu’avec les stars hollywoodiennes Brad Pitt et Channing Tatum. Gaver est responsable de faire entrer Hemsworth dans son physique de Dieu du tonnerre, ce qui a laissé sa double cascade du mal à suivre, en raison du sérieux avec lequel l’acteur prend son métier. Bobby Holland Hanton travaille avec Hemsworth depuis 2013 et affirme que sa formation pour Thor: l’amour et le tonnerre est le plus gros que l’acteur ait jamais obtenu. Afin d’éviter d’avoir mal et de se sentir mal, Hemsworth et Hanton s’entraînent quotidiennement.

Tom Holland ne s’est peut-être pas entraîné tous les jours en faisant Spider-Man: pas de retour à la maison, mais on dirait qu’il l’a fait. Travailler avec Marvel Studios est un rêve devenu réalité pour tout acteur, mais cela s’accompagne de beaucoup de travail acharné, ce que Chris Evans et Robert Downey Jr.ont commenté à plusieurs reprises dans le passé. La Hollande a encore beaucoup de travail à faire dans le MCU, ce qui signifie qu’il y a beaucoup plus de formation à faire alors qu’Evans et Downey Jr. acclament depuis la ligne de touche. Cela étant dit, il a été dit qu’Evans pourrait revenir, donc nous devrons simplement attendre et voir. Jusque-là, vous pouvez vérifier le torse nu Spider-Man: pas de retour à la maison image de formation ci-dessus, qui a été publiée à l’origine sur le compte Instagram officiel de Tom Holland, ci-dessus.

