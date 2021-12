Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield : une étude révèle quel est le Spider-Man préféré des fans de Marvel

Quand il s’agit de super-héros vraiment populaires, il est impossible de ne pas mentionner Homme araignée. Le jeune Peter Parker a conquis le cœur des lecteurs de bandes dessinées, tandis que sur grand écran, ils sont également tombés amoureux du personnage dans des versions avec différents acteurs. C’est pourquoi sous avons mené une vaste étude pour révéler définitivement quel est le Spidey préféré des fans. Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield ?

Nous sommes à quelques jours de la première officielle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le nouveau film de l’univers cinématographique Marvel qui inclura le multivers dans son intrigue et on pense que le trio d’interprètes fera son apparition pour composer le Spider-verse. La raison de cette pensée est venue après les confirmations des méchants : Docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard, qui étaient les rivaux de Maguire et Garfield autrefois.

+ Quel est le Spider-Man préféré des fans ?

Il faudra attendre pour savoir si les rumeurs sont vraies, mais en attendant Parier en ligne a mené une analyse ardue pour révéler laquelle des trois versions du super-héros est la préférée des fans. D’après les données obtenues, Le Spider-Man préféré des fans de Marvel est Tobey Maguire. Nul doute que beaucoup de jeunes se sont sûrement sentis représentés dans son Peter Parker, qui en dehors de ses actions de lutte contre la criminalité est un étudiant ordinaire qui doit aussi faire face aux problèmes de la vie quotidienne.

Pour trouver ce résultat, une étude a été réalisée sur le réseau social Twitter, observant lequel des trois acteurs était le plus cité aux États-Unis. Maguire s’est démarqué dans 22 États, La Hollande s’est classée deuxième après avoir gagné dans 16 États et Andrew Garfield a remporté 12 États. Compte tenu des dernières années et du MCU, on s’attendait à ce que Tom soit le favori, mais les émotions de Peter Parker de Tobey semblent n’avoir aucune concurrence.

Chacun d’eux a une particularité qui les rend spéciaux et les voir ensemble sur grand écran est le rêve et l’espoir de millions de fans de merveille. Pour enfin savoir si les rumeurs du Spider-Verse dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ils ont fait mouche, il va falloir fréquenter les salles à partir du 16 décembre en Amérique latine. Le vœu de fin d’année sera-t-il exaucé ?

