Tom Holland tease que Spider-Man pourrait être la grande star invitée de WandaVision

L’acteur de Spider-Man, Tom Holland, a révélé qu’il était aussi accro que tout le monde dans le monde WandaVision à la minute, et a refusé de nier qu’il pourrait être le grand camée superstar de Marvel qui a été tease pour la série .

La star Paul Bettany a récemment déclaré que quelqu’un de grand allait les rejoindre à un moment donné au cours des deux derniers épisodes, et Holland a admis que cela « pourrait être » lui.

Cependant, tout d’abord, il n’a pas pu s’empêcher de parler de la façon dont lui et ses copains Spider-Man: pas de retour à la maison ensemble ont été obsédés par l’émission la plus populaire au monde.

« Donc, tous les producteurs sont là, et je pourrais juste aller voir Kevin Feige et dire: » Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? »

« Je pense que cela nécessite le calibre et la qualité du spectacle pour être meilleur parce que vous devez garder les gens engagés pendant une plus longue période. Donc j’adore ça. J’adore ça.

«Tous les samedis, tout le monde est sur le plateau, en parle et tout le monde crache ses théories sur ce qui se passe.

« La façon dont elle peut rebondir entre les différents styles d’acteur et de sitcoms est incroyable. Et je pense que c’est vraiment drôle. Je pense vraiment que c’est vraiment drôle – et Paul, dans ce dernier épisode, quand il faisait l’interview, je hurlais.