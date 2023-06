Tom Holland taquine une bataille épique entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans Deadpool 3

Dead Pool 3 a commencé le tournage le mois dernier, et l’excitation pour les débuts de Merc with a Mouth’s MCU grandit. En 2022, Hugh Jackman s’est associé à Ryan Reynolds pour annoncer que non seulement Wade Wilson viendrait dans l’univers cinématographique Marvel, mais qu’il rejoindrait Wolverine. Et depuis, les fans attendent le film avec impatience. Et il semble que non seulement eux.





Tom Hollandqui reviendra bientôt sur grand écran avec Marvel Studios et Sony Pictures dans le quatrième volet de sa saga cinématographique en tant que Peter Parker, est l’un des plus excités pour la troisième partie du Dead Pool trilogie.

Dans une interview avec Forbes, lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà imaginé partager l’écran avec Reynolds et Jackman, l’acteur n’a pas pu cacher son anticipation pour le futur film :

« Ouais, bien sûr que j’en ai. Je suis un grand fan de ces deux gars. Je suis sûr que le film va être fantastique. Je sais qu’ils ont George Cottle (Jr.) à leurs côtés en ce moment en tant que coordinateur des cascades et directeur de la deuxième unité. Vous ne pouviez pas demander un meilleur gars. Je suis donc très excité pour le film. Je leur souhaite tout le meilleur et j’ai hâte de voir ces deux-là s’y mettre.

George Cottle Jr. a été le coordinateur des cascades dans tous les films Spider-Man mettant en vedette Holland, donc l’acteur sait de quoi il parle lorsqu’il loue son travail.





Spider-Man pourrait-il apparaître dans Deadpool 3 ?

Studios Marvel

Après avoir officiellement introduit le concept de multivers dans des productions telles que Loki, Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange et le multivers de la foliele MCU a ouvert la possibilité que tout se passe sur ses films, donc la participation de Spider-Man, dans n’importe laquelle de ses versions, à Dead Pool 3 n’est pas une idée folle.

En fait, bien qu’aucun détail sur l’intrigue du film réalisé par Shawn Levy n’ait été confirmé, tout indique que l’histoire fera voyager Wade dans différentes réalités et même interagir avec des versions différentes et inconnues de Wolverine, puisque l’acteur australien a confirmé que Logan’s la chronologie ne sera pas modifiée et son personnage restera mort.

Récemment, d’autres rumeurs indiquaient qu’une partie du casting de l’original X Men trilogie pourrait également participer au film, même s’il s’agit de brefs caméos. En fait, Patrick Stewart et Ian McKellan ont révélé l’année dernière que leur travail en tant que Xavier et Magneto n’était pas terminé.

Considérant que Morena Baccarin reviendra en tant que Vanessa pour le film et que Wade aura accès à l’appareil de Cable pour voyager dans le temps, il est prudent de penser que Deadpool jouera définitivement avec le voyage dans le temps, et le film sera plein de surprises et cela inclura évidemment des apparitions spéciales d’autres stars de Marvel, que ce soit du passé, du présent ou même du futur.

Dead Pool 3 sortira en salles le 8 novembre 2024.