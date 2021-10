Tom Holland taquine un personnage mystérieux dans One Very Cool Spider-Man: No Way Home Scene

L’excitation est déjà palpable pour les manigances multiversales de la prochaine suite de MCU Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et la star Tom Holland est maintenant arrivée pour faire encore plus de bruit, taquinant « l’une des scènes les plus cool que j’ai jamais tournées », dans une séquence qui inclut un personnage qu’il n’était pas disposé à révéler. Alors qu’il était prêt à révéler que la scène impliquait Peter Parker, la tante May de Marisa Tomei et Happy Hogan de Jon Favreau, Holland s’est arrêté avant de dévoiler qui est la mystérieuse quatrième personne. Cue la spéculation effrénée.

« C’est quatre personnes assises à une table, qui discutent de ce que c’est que d’être un super-héros, et c’était incroyable. L’autre jour, nous avons regardé la scène, mon frère et moi, et nos mâchoires étaient au sol. »

Alors, qui pourrait être cette quatrième personne ? Considérant qu’ils rejoignent Peter, tante May et Happy dans une conversation sur le fait d’être un super-héros Marvel, il doit s’agir d’un autre combattant du crime costumé, non? Serait-ce là que Matt Murdock de Charlie Cox entre en jeu, peut-être après avoir aidé Peter Parker avec ses problèmes juridiques actuels ? Il est également possible que cette personne mystérieuse soit une autre Vengeur? Ou pourrait-il même s’agir de Tobery Maguire ou d’Andrew Garfield comme l’une des variantes de Homme araignée? Les possibilités sont vraiment excitantes, alors j’espère que ce n’est pas seulement Ned.

La quatrième personne à la table reste un mystère pour l’instant, et c’est quelque chose que le célèbre spoiler-dropper Tom Holland espère continuer, en particulier en ce qui concerne l’inclusion possible de la variante Spider-Men. « Je ne sais pas », a déclaré Holland à propos des rôles présumés de Tobey Maguire et Andrew Garfield. « Je suis toujours dans le noir. Si c’est le cas, personne ne me l’a dit. »

Grâce à la récente bande-annonce, nous savons maintenant que plusieurs des rumeurs les plus populaires entourant Spider-Man : Pas de chemin à la maison sont en effet vrais. Le film reprend après que l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man a été exposée par Mysterio à la fin de 2019 Spider-Man : Loin De la maison. La vie et la réputation de Parker étant maintenant bouleversées, il se tourne vers le Dr Stephen Strange, lui demandant de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Bien sûr, comme la magie le fait si souvent, cela a des répercussions dangereuses, libérant des méchants de tout le multivers.

La bande-annonce a confirmé le retour de plusieurs méchants des précédents Homme araignée franchises, y compris Alfred Molina en tant que Docteur Octopus de Spider-Man 2, Green Goblin de Willem Dafoe et Jamie Foxx en tant que L’incroyable Spider-Man 2 Électro. D’autres supports marketing pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison a même annoncé un retour pour Mysterio, The Sandman et The Lizard, ce qui signifie que Peter Parker de Tom Holland aura besoin de toute l’aide possible.

Réalisé par Jon Watts, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et mettant en vedette Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina et Jamie Foxx, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient d’Empire.

