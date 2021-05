Depuis quelque temps maintenant, Tom Holland est devenu la grande trouvaille de Marvel. Et, comme si cela ne suffisait pas, sa participation à la franchise l’a propulsé vers une renommée internationale et il est désormais l’un des jeunes acteurs les plus recherchés de l’industrie.

Cependant, après cette 2021 Tom Holland Il n’aura plus de contrat avec le MCU depuis, après la première de Spiderman: pas de retour à la maison le 17 décembre prochain, ses aventures en tant que Peter Parker se terminent. De plus, le même interprète a assuré qu’une fois le tournage terminé, il ferait une pause pour rentrer dans son pays, le Royaume-Uni.

Tom Holland pendant le tournage de Spiderman. Photo: (Tom Holland)



« C’est la première fois depuis que j’ai signé avec Spiderman que je n’ai aucun contrat avec qui que ce soit, je pourrai aller skier, ce qu’ils ne me laisseraient pas faire car c’est un sport dangereux.»Étaient ses mots exacts. Cependant, comme le tournage du film est déjà en plein processus et, selon les photos divulguées il y a quelques jours à peine, il progresse plus vite que jamais, l’acteur commence déjà à penser à son avenir.

Tom Holland souhaite rester Spiderman. Photo: (Getty)



À tel point que, récemment, il a avoué que est totalement ouvert à un éventuel retour en tant que Spiderman que ce soit pour un nouveau film de son personnage ou, même pour toute situation que l’univers Marvel l’exige. « J’ai beaucoup de chance d’avoir l’air jeune et de pouvoir continuer à jouer ce garçon de 17 ans, et je le ferai tant qu’ils m’accepteront.», A-t-il avoué.

En fait, il a également assuré que si les producteurs du studio voulaient qu’il fasse dix films de Spiderman, ils feraient mieux de penser qu’il sera là. Même ainsi, le MCU n’est pas le seul à demander Tom Holland en tant qu’acteur, mais le jeune homme ajoute de nouveaux projets chaque jour.