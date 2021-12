Tom Holland serait déçu par Andrew Garfield et Tobey Maguire

Le prochain film Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison cela suscite beaucoup d’attentes. Il sortira en salles le 16 décembre et est déjà devenu le plus attendu de la quatrième phase. Avec Tom Holland encore une fois dans la peau du protagoniste, ce film a généré plus de spéculations que tout ce qui a été publié dans la franchise. Et tout cela à cause de la possible araignée vue.

Des rumeurs ont fait surface il y a des mois selon lesquelles Tom Holland travaillerait dans Pas moyen de rentrer avec ses prédécesseurs, Tobey Maguire Oui Andrew Garfield. Ces deux acteurs ont été les premiers à donner vie à Peter Parker et ils pourraient désormais revenir dans le MCU grâce à l’ouverture d’un multivers. Cependant, plus d’une fois, les trois impliqués dans ces théories les ont complètement démenties, décevant les fans.

Et, la vérité est qu’il se peut que l’araignée vue ne se produise pas, mais l’illusion des adeptes est beaucoup plus forte qu’ils ne peuvent le dire. De plus, le fait que Holland, Maguire et Garfield se rencontrent dans la vraie vie a fait sensation dans le monde entier. De plus, Tom a récemment avoué qu’il est très proche de ses prédécesseurs puisqu’il a un groupe WhatsApp avec eux.

Lors d’une interview promotionnelle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison l’acteur a été consulté par ses confrères et n’a pas hésité à en parler. Bien entendu, les fans ne savent plus s’il s’agit d’un spoiler, ce qui serait typique en Hollande, ou d’une autre astuce pour les confondre. « Je ne me souviens pas comment nous l’avons mis ensemble», a-t-il commencé par expliquer Tom Holland en riant, puis a ajouté: « une fois que nous avons rencontré Tobey dans un restaurant japonais et lui avons demandé son numéro et bien, j’ai constitué ce groupe”.

C’est que, d’après ce que disait l’actuel Spider-Man, il était inconcevable qu’ils aient leurs contacts sans avoir un groupe WhatsApp. Cependant, tout n’est pas rose car grâce à cela c’est que le Britannique était déçu de ses collègues, car aucun d’eux ne lui a répondu !. « Je suis le seul à avoir parlé là-bas. Ils ne répondent jamais. C’est comme ‘Bonjour, voici le bébé Spider-Man, comment vas-tu ?’», a-t-il compté.

Probablement, l’écart d’âge entre les acteurs pourrait être l’une des causes de cela. Il faut noter que Tom Holland a 25 ans, tandis que Andrew Garfield 38 et Tobey Maguire 46. ​​​​Sans aucun doute, trois temps différents qui sont régis par une communication très différente entre eux. Bien que la vérité soit que pour les fans, cette confession était un pas de plus vers l’arrivée de l’araignée.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂