Tom Holland sera remplacé en tant que Spider-Man dans le prochain film Marvel

Il a été révélé que Tom Holland sera remplacé en tant que Spider-Man dans une production MCU déjà en développement, mais elle ne comportera pas l’acteur d’origine.

©Photos SonyTom Holland sera remplacé en tant que Spider-Man dans le prochain truc de Marvel.

homme araignée est l’un des personnages les plus aimés de l’univers cinématographique Marvel, pour lequel il a fait venir son interprète, Tom Holland, pour être également l’une des personnalités préférées de la franchise. Fin 2021, on apprenait que l’acteur renouvelait avec Sony Pictures pour continuer à incarner le super-héros, mais on vient d’apprendre qu’il ne fera pas partie d’un des projets qui se déroulent actuellement dans Disney+.

Apparemment, il y a des inconvénients entre les parties pour parvenir à un accord, car ces dernières semaines, ils ont signalé que Tom n’a pas encore signé avec Marvel Studios ou Sony Pictures.. À l’époque, une nouvelle trilogie avait été confirmée pour les prochaines années, mais pour le moment, elles restent « non officielles », selon l’initié Jeff Sneider de Le chevilleur.

+ Tom Holland ne sera pas Spider-Man dans le prochain Marvel

Dans les trois films du personnage, nous l’avons rencontré depuis son adolescence jusqu’à faire partie des Avengers, mais on sait peu de choses sur Peter Parker avant de rejoindre l’équipe. Pour cette raison, le service de streaming Disney+ a annoncé la série animée Spider-Man : première année avec les débuts du super-héros, mais malheureusement on a appris que Tom Holland ne fournira pas la voix du protagoniste.

Cela a été annoncé exclusivement Les Illuminati, qui a assuré que l’acteur ne jouerait plus le super-héros à court terme, puisque le quatrième film de Spider-Man n’a pas encore été officiellement enregistré. Cependant, cela ne semble pas être un sujet de préoccupation pour les fans de la franchise, puisque ce ne serait pas la première fois que Tom ne donnerait pas sa voix au personnage. Auparavant, il avait été remplacé par Hudson Thames en Et qu’est-ce qui se passerait si…? et sûrement dans ce projet il occupera à nouveau la place.

Spider-Man : première année Ce sera une série animée qui se concentrera sur Peter Parker en train de devenir un super-héros, avec un voyage différent de tout ce que nous avons vu auparavant et un style qui célèbre les premières racines de la bande dessinée. Il a déjà été annoncé que ce sera une préquelle de Captain America : Guerre Civile Oui Spider-Man : Retrouvailles. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais elle est prévue pour 2023.

