Tom Holland se souvient de l’épuisement de Spider-Man: tournée de presse des retrouvailles

Tom Holland a acquis la réputation d’être un handicap en ce qui concerne les points de presse de Marvel au cours de ses premières années en tant que Spider-Man, le sympathique quartier du MCU, rejoignant son collègue Vengeurs l’acteur Mark Ruffalo comme quelqu’un qui ne pouvait tout simplement pas s’empêcher de divulguer accidentellement de grands secrets qui devaient être gardés secrets un peu plus longtemps. Alors que l’expérience a appris à l’acteur comment se retenir de révéler des spoilers – même s’il a presque un faux pas de temps en temps, comme dans la récente vidéo de lui en train de regarder le deuxième Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce avec d’autres stars Zendaya et Jacob Batalon alors qu’il semblait sur le point de dire quelque chose que beaucoup pensent lié au potentiel d’autres Spider-Man manquant dans la bande-annonce – dans une récente interview, Holland a révélé que le stress de ces premières tournées de presse pour Spider-Man : Retrouvailles l’a vraiment brûlé.

« J’étais vraiment malade… Mais je n’ai pas dit non. Je me suis dit : ‘Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire' », a déclaré Holland dans la nouvelle édition de GQ en expliquant à quel point c’était pour continuer pendant la tournée de 17 pays. Au moment où ils sont arrivés en Chine, Holland se sentait tellement épuisé qu’il a quitté la scène pour vomir. « J’étais sous beaucoup de pression pour terminer la journée de travail. C’était la première fois, je me suis vraiment dit : « Non, j’en ai fini maintenant. Je t’ai tout donné.' »

Tom Holland a récemment fait allusion au fait que son temps en tant que Spider-Man pourrait toucher à sa fin, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle pour ses nombreux fans, mais pourrait être une nouvelle encore pire pour le sort du personnage compte tenu du sous-titre de son troisième et peut-être sortie finale du MCU, ainsi qu’une suggestion faite par Venom : qu’il y ait un carnage réalisateur Andy Serkis que le webslinger est susceptible de se heurter à Vemon dans le futur. On ne sait pas si quelque part sur toute la ligne cela va conduire à la mort de cette itération particulière de Spider-Man, mais c’est certainement une route sombre qui pourrait potentiellement se dérouler.

« Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être que ce qui est mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales », a déclaré Holland à propos de son avenir Marvel. « Je dois également prendre en compte Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie… Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison s’annonce comme la plus grande sortie Marvel des deux dernières années et pourrait bien être le premier film depuis 2019 Spider-Man : loin de chez soi pour être sur le point de franchir la barre du milliard de dollars lors de sa sortie en décembre. Il y a eu peu de films aussi médiatisés au cours des dernières années que celui-ci, et le retour d’un certain nombre de méchants hérités et presque certainement de héros de l’histoire cinématographique de Spider-Man, la mise en place du prochain film Doctor Strange et une nouvelle expansion sur où le multivers se dirige sont tous des facteurs qui en font l’un des films les plus intéressants et les plus importants du MCU depuis Avengers : Fin de partie. Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivera dans les cinémas le 17 décembre aux États-Unis et deux jours plus tôt le 15 décembre au Royaume-Uni. L’intégralité de l’interview de Tom Holland peut être lue sur GQ.





