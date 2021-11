Tom Holland se souvient de la course effrayante avec le gobelin de Willem Dafoe sur Spider-Man: No Way Home Set

Avec toutes les apparitions d’Alfred Molina et Jamie Foxx dans le Spider-Man : Pas de chemin à la maison n’étant pas confirmé jusqu’à l’arrivée de la dernière bande-annonce, cela a dû tuer Tom Holland de ne pas pouvoir partager des histoires sur les stars avec lesquelles il s’est retrouvé à travailler dans ce qui semble être son Univers cinématographique Marvel chant du cygne en grande partie. Cependant, avec la confirmation finale que Willem Dafoe est de retour dans la franchise en tant que Green Goblin, cela a permis à Holland de révéler ce qui s’est passé lorsqu’il a rencontré la star de l’original. Homme araignée film de 2002.

Lors de l’événement Regal Sherman Oaks pour lancer la nouvelle bande-annonce mercredi, Tom Holland a déclaré aux personnes présentes qu’en raison des niveaux extrêmes de secret entourant l’apparition de certains personnages dans le film, il avait réussi à tomber sur Dafoe sans savoir que c’était lui.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Il y avait en fait une histoire drôle à propos de la première fois où j’ai rencontré Willem, parce qu’évidemment à ce moment-là, tous les méchants du film, c’était un énorme secret qu’ils étaient dans le film, donc ils se promenaient avec eux. Et, naturellement, vous savez, ces gars sont très enthousiastes à l’idée de revenir et de redonner vie à ces rôles, mais ils sont venus une semaine avant de commencer le tournage pour voir à quoi cela ressemblait, rencontrer Jon, rencontrer moi-même, traîner sur le plateau et passer un bon moment. Et je suis juste tombé sur ce type en cape et je me suis dit: « Attention, mon pote. » Et il a enlevé sa capuche et j’ai presque eu très peur J’étais comme « oh merde, le gobelin est là! » Mais il était adorable, il était vraiment merveilleux et une vraie joie de travailler avec. «

Willem Dafoe n’est que l’un des méchants dont la présence dans le film est évoquée depuis des mois mais n’a été confirmée que cette semaine, le personnage apparaissant dans une nouvelle affiche avec le retour suggéré de Sandman, le lézard et Electro avec Doc Ock qui a été confirmé il y a des mois à la fois officieusement, puis dans la première bande-annonce. Cependant, les fans n’étaient toujours pas heureux de ne pas avoir vu Tobey Maguire ou Andrew Garfield enfin confirmés pour revenir dans leurs rôles respectifs de Spider-Man d’autres « univers », et même si les deux acteurs ont carrément nié leur implication, les fans ont rapidement écarté cela car Marvel gardait plus de secrets.

En fait, la nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home n’a fait qu’encourager la certitude que les deux acteurs apparaîtront dans le film, notamment avec certaines parties de la bande-annonce suggérant que des modifications avaient été apportées pour retirer leurs personnages des scènes. , avec une scène ayant encore le bras d’Andrew Garfield laissé derrière lui lorsque le reste de lui a été numériquement supprimé.

Dans l’ensemble, il ne reste plus qu’un mois avant Spider-Man : Pas de chemin à la maison entre dans les cinémas et revendiquera probablement sa place de plus gros succès au box-office de l’année. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par délire d’écran.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man