Tom Holland se prépare pour "Spiderman : pas de chemin à la maison"

Le troisième et dernier film de Tom Holland chez Marvel, c’est plus proche que jamais. Spiderman : pas de chemin à la maison Il sortira en salles le 17 décembre et bat déjà des records. Il n’est pas encore sorti, mais il n’a pas fallu longtemps pour se transformer en l’un des longs métrages les plus attendus de la phase quatre du MCU. Cela est dû à une théorie simple : la possibilité d’un spiderverse.







Il y a des mois Tom Holland est impliqué dans des rumeurs d’un travail conjoint avec ses prédécesseurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Les acteurs ont joué Spider-Man dans les phases précédentes de Marvel et pourraient maintenant faire un retour épique. D’après ce que révèle la bande-annonce, Dr. Strange ouvrira un multivers dans lequel les anciens méchants se battront avec l’actuel Peter Parker.

C’est pourquoi la réapparition de Maguire et Garfield est presque assurée pour les fans, même s’ils l’ont nié d’innombrables fois. En tout cas, le secret de la part de Marvel et Sony Pictures concernant ces rumeurs a généré encore plus de doutes. Mais, jusqu’à la grande première il n’y aura pas de réponse, car pour ceux qui connaissent la tactique du MCU, ils sauront que la règle de base est de laisser les téléspectateurs dans le doute jusqu’à la dernière minute.

Tom Holland dans Spiderman : loin de chez soi. Photo : (IMDB)



Cependant, il faut noter qu’il y a de plus en plus de fuites. Et maintenant, une nouvelle vidéo de Tom Holland se préparer pour le film. On y voit l’actrice britannique s’entraîner à la boxe, un sport qui, selon ses partisans, l’aidera à simuler les combats de Spiderman : pas de chemin à la maison. Publié par ESPN Ringside sur Twitter, cet audiovisuel parcourt déjà le monde.

Plus d’une fois Hollande lui-même a avoué qu’il a toujours dû faire attention en termes de sports extrêmes en raison d’une clause dans son contrat avec Marvel. Mais, cette nouvelle vidéo indique que la boxe, au même titre que le golf, fait partie de celles autorisées lorsqu’il faut se préparer à l’action de Spider-Man. Il montre le fils du légendaire Dominic Holland avec son entraîneur et montrant des mouvements et des réflexes habiles qui feront sans aucun doute de lui Peter Parker une fois de plus.