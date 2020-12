Tom Holland se précipite pour être le premier à souhaiter un joyeux 40e anniversaire à Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal vient d’avoir 40 ans et son Spider-Man: loin de chez soi La co-vedette Tom Holland voulait être la première personne à lui souhaiter un joyeux anniversaire. S’adressant à Instagram, Holland a posté un clip de lui-même en train de regarder dans les yeux de Gyllenhaal au ralenti alors qu’une musique apaisante joue. En quelques heures seulement, la vidéo humoristique a été visionnée plus de 8 millions de fois.

«Je devais être le premier. Joyeux anniversaire mon pote, tu me manques», écrit Holland dans la légende.

Gyllenhaal a fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe lorsqu’il est apparu avec Tom Holland dans la suite de super-héros de l’année dernière Spider-Man: loin de chez soi. Il a joué le méchant, Quentin Beck, autrement connu sous le nom de Mysterio. Bien qu’il y ait des plans pour apparemment tous les autres Homme araignée caractère à apparaître dans Spider-Man 3, Mysterio de Gyllenhaal ne fait pas partie de la fête en ce moment. Cela a du sens, étant donné ce qui est arrivé au personnage la dernière fois que nous l’avons vu dans Loin de la maison, mais le multivers laisse toujours la porte grande ouverte pour un retour.

De même que Homme araignée, Jake Gyllenhaal est également bien connu pour une variété d’autres rôles acclamés. Il joue le rôle de l’adolescent titulaire dans le film Mindbending Donnie Darko, un classique culte sorti en 2001 dont les fans discutent encore fréquemment à ce jour. Gyllenhaal a également été nominé pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son rôle de Jack Twist dans montagne de Brokeback, un drame romantique qui a partagé la vedette avec Heath Ledger dans le rôle de son amant. Certains des autres rôles mémorables de Gyllenhaal incluent des parties dans Zodiaque, Somnambule, Prince of Persia: Les Sables du Temps, Animaux nocturnes, et Buzzsaw en velours.

Il y a beaucoup de films à venir en préparation avec Gyllenhaal à bord, nous le reverrons donc bientôt en action. Il partage la vedette avec Bill Burr, Ethan Hawke, Riley Keough et Paul Dano dans Le coupable, un thriller policier du réalisateur Antoine Fuqua. Certains de ses autres titres à venir incluent des rôles dans David Leitch La division avec Jessica Chastain; Edward Berger Rio avec Benedict Cumberbatch; et Michael Bay’s Ambulance avec Yahya Abdul-Mateen II et Eiza Gonzalez.

Sur les réseaux sociaux, d’innombrables fans se joignent également à Holland pour célébrer les 40 ans de Gyllenhaal. Un fan écrit: « Les anniversaires les plus heureux de l’acteur le plus beau, talentueux et drôle de tous les temps, Jake Gyllenhaal! Restez sans problème. »

Les anniversaires les plus heureux de l’acteur le plus beau, talentueux et drôle de tous les temps, Jake Gyllenhaal! Restez sans problème boo #Jake Gyllenhaal#HappyBirthdayJakeGyllenhaal – ✌ (@icuddlyharry) 19 décembre 2020

«Joyeux anniversaire Jake Gyllenhaal», tweete un autre fan. « Un talent qui ne donne jamais une mauvaise performance. J’aurais aimé que son esprit et son charme soient sur les réseaux sociaux. Les prisonniers de Denis Villeneuve est un chef-d’œuvre cinématographique. Comment le MCU ou le DCEU ne l’ont-ils pas jeté devant et [center] comme un héros encore? J’ai hâte de voir la suite … «

Joyeux anniversaire Jake Gyllenhaal. Un talent qui ne donne jamais une mauvaise performance. Je souhaite que son esprit et son charme soient sur les réseaux sociaux. Prisonniers de Denis Villeneuve est un chef-d’œuvre cinématographique. Comment le MCU ou le DCEU ne l’ont-ils pas encore placé au premier plan comme un héros? Je ne peux pas attendre la suite … https://t.co/hTzz76B14A – Anthony Shannon (@ AnthonyShannon2) 19 décembre 2020

Un autre article dit: « Joyeux 40ème anniversaire, vous remporterez bientôt le plus grand prix du cinéma qui est l’Oscar parce que vous le méritiez il y a longtemps. »

Joyeux 40ème anniversaire mythe, bientôt tu remporteras le plus gros prix du cinéma qui est l’Oscar car tu le méritais il y a longtemps 🖤

#Jake Gyllenhaalpic.twitter.com/Y3jos1jD4X – معطوب أحيانًا (@iHighDam) 19 décembre 2020

« Je partage un anniversaire avec Jake Gyllenhaal et c’est la seule chose dont je puisse me vanter », tweete l’un des jumeaux d’anniversaire de Gyllenhaal, profitant de son anniversaire 2020.

Je partage un anniversaire avec Jake Gyllenhaal et c’est la seule chose dont je peux me vanter – Aerin (@AERIN_C_) 19 décembre 2020

Nous aimerions également prendre un moment ici pour souhaiter à Gyllenhaal tout le meilleur pour son 40e anniversaire. Joyeux anniversaire, Jake! Vous pouvez participer à la célébration sur les réseaux sociaux en publiant des souhaits d’anniversaire en utilisant le hashtag #JakeGyllenhaal. La vidéo de Holland et Gyllenhaal a été postée par Tom Holland sur Instagram.

Joyeux anniversaire au grand Jake Gyllenhaal 🖤 pic.twitter.com/X4XQWUvid7 – mhmd (@MarcoGhouti) 19 décembre 2020

joyeux anniversaire à jake gyllenhaal aka le premier vrai amour de ma vie pic.twitter.com/WcghcjPkVU – mia ♡ (@fwngolden) 19 décembre 2020

je souhaite un joyeux anniversaire à Jake Gyllenhaal – ──Nate. (@resonatewithyou) 19 décembre 2020

Joyeux 40e anniversaire Jake Gyllenhaal

Un autre nom de polyvalence ❤️🔥#Jake Gyllenhaalpic.twitter.com/Ugaqq6CzLu – Zmod Media (@ZmodMedia) 19 décembre 2020

Joyeuse anniversaire chérie #Jake Gyllenhaal 40 ans 🎂 Un immense acteur avec une filmographie tellement diversifiée 🎬

Mon film préféré avec Jake est clairement #Somnambulepic.twitter.com/FrMjRL4IAk – Aly. (@AlyssaCinephily) 19 décembre 2020

JOYEUX ANNIVERSAIRE JAKE GYLLENHAAL JE VOUS AIMEUUUU ❤❤❤❤ pic.twitter.com/9JZh0vkLWs – Dorra🎄☃️🎅🏻 (@ DorraTounsi1) 19 décembre 2020

Il est le maître de la manipulation et de l’illusion dans le MCU! Un très joyeux 40e anniversaire à Quentin Beck / Mysterio aka Jake Gyllenhaal !!! pic.twitter.com/f02TWQ6IfN – Happiness In Darkness – Podcast du film Superhero (@HiDarknesspod) 19 décembre 2020

joyeux anniversaire à jake gyllenhaal je t’aime tellement – layla (@laylacel) 19 décembre 2020

Sujets: Spider-Man loin de chez soi, anniversaires