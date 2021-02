Tom Holland revient sur la mort de la guerre à l’infini avec rien d’autre que de la tendresse

Tom Holland a adoré tourner sa scène de mort Infinity War. Dans une nouvelle interview, le jeune acteur revient sur la scène sombre avec rien d’autre que du «penchant». La Hollande tourne actuellement Spider-Man 3 pour Sony et Marvel Studios, tout en effectuant un double travail avec un travail de promotion pour son prochain film cerise. Le drame a trouvé Holland en train de retrouver les frères Russo et les réalisateurs sont à peu près sûrs qu’ils n’auraient pas pu faire le film sans lui. Le duo de réalisateurs est également assez confiant que Holland obtiendra des récompenses pour sa performance.

Dans une nouvelle interview avec Deadline, Tom Holland a discuté d’une grande variété de sujets, remontant au tout début de sa carrière. Alors qu’il parlait beaucoup de cerise, Holland ne pouvait s’empêcher de parler de ses expériences au sein de l’univers cinématographique Marvel. Interrogé sur la réplique qu’il est tout au plus citée par les fans dans la rue, le jeune acteur a immédiatement eu sa réponse. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire ci-dessous.

«Je ne veux pas y aller» est celui que je reçois tout le temps, de cette scène Avengers: guerre à l’infini. C’est incroyable quand les gens pensent que c’est une improvisation époustouflante, parce que je dis juste la même ligne cinq fois de suite. Les gens font comme si c’était cette phrase magnifiquement éloquente. Mais je regarde cette scène avec tant de tendresse. Nous nous sommes tellement amusés sur ces plateaux, mais quand nous sommes entrés dans l’émotion de ce moment, nous nous sommes vraiment plongés dedans. Les gens me disent qu’ils imaginent que cette scène a dû être horrible à tourner, mais je la repense avec rien d’autre que du bonheur. C’était incroyable. Je l’ai aimé. Je suis arrivé à embrasser Robert Downey Jr., comme, 60 fois, et à pleurer sur son épaule. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? »

Les fans de MCU ont été choqués quand ils ont vu pour la première fois Guerre d’infini. À l’époque, personne ne savait ce qui était arrivé aux personnages qui se sont transformés en poussière après que Thanos eut claqué ses doigts violets, y compris Peter Parker de Tom Holland. Cependant, au fil du temps, les fans ont vraiment commencé à voir la chimie entre Robert Downey Jr. et Holland pendant la scène. Il a été salué depuis comme l’un des nombreux points forts du MCU au fil des ans.

Tom Holland a également été interrogé sur la partie qu’il a toujours voulu. En fin de compte, il l’a décroché. « Personne ne me croit jamais quand je dis cela, mais c’est vraiment Spider-Man », a déclaré Holland. «En tant que jeune enfant, j’ai regardé les films de Tobey Maguire, puis les films d’Andrew Garfield, puis les dessins animés et les bandes dessinées. Holland a décroché son rôle de rêve et il ne pouvait pas être plus heureux de l’expérience actuelle. Il explique.

« J’ai toujours voulu jouer Homme araignée, et maintenant je tourne mon troisième film. Si je voulais être vraiment égoïste, j’ajouterais James Bond à cette liste, mais je pense que j’ai été assez chanceux comme ça, donc je ne serai pas trop offensé s’ils n’appellent jamais. «

Interrogé sur son plus grand défi en tant qu’acteur, Tom Holland a déclaré qu’il travaillait sur cerise. « La quantité de vie que nous couvrons tout au long du film pour commencer – c’est 18 ans de la vie de quelqu’un. Essayer de transmettre cela en deux heures et demie est une tâche assez ardue, puis vous vous lancez dans l’amour, le désespoir , SSPT, toxicomanie, vol de banque et prison », dit Holland. Bien que cela ait été difficile, Holland dit qu’obtenir le rôle était comme recevoir un «ticket d’or» à cause de toutes les bases qu’il a pu couvrir. Vous pouvez vous rendre sur Deadline pour lire le reste de l’interview de Tom Holland.

Sujets: Infinity War, Avengers