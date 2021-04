Tom Holland revient au streaming avec « The Crowded Room »

Le jeune acteur Tom Holland a été signé pour jouer dans une nouvelle série d’anthologies exclusives pour le service de streaming Apple TV +, qui s’intitulera « The Crowded Room », dans laquelle chaque saison abordera un cas différent de maladie mentale.

Dans cette première saison, Holland jouera Billy Milligan, la première personne à être acquittée d’un crime en raison de sa souffrance du trouble de la personnalité multiple (professionnellement connu sous le nom de trouble de la réalité dissociative), dans une histoire qui se composera de dix épisodes.

Selon The Hollywood Reporter, la série a été écrite par le scénariste et producteur de renom Akiva Goldsman, inspiré du livre « The Minds of Billy Milligan », publié en 1981 par Daniel Keyes. Selon Goldsman, la série explorera des histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté avec succès et appris à vivre avec la maladie mentale. »

Ce n’est pas le premier rôle dans lequel la Hollande a joué une personne atteinte de troubles mentaux. Le protagoniste de films à venir tels que « Spider-Man: No Way Home » et « Uncharted » a créé cette année le film « Cherry », également une production exclusive pour Apple Tv + réalisé par les frères Russo, agissant en tant que vétéran de l’armée avec Stress Syndrome post-traumatique.

« The Crowded Room » est une coproduction entre Apple et New Regecy. Akiva Goldsman, que nous connaissons grâce à ses scripts dans « A Beautiful Mind » ou récemment dans la série « Star Trek: Picard », sera également producteur exécutif via son label « Weed Roads Production », avec Holland lui-même comme l’un des producteurs de la série.

Jusqu’à présent, la date estimée de la première de la série n’a pas été confirmée. Tom Holland n’est pas étranger à travailler dans des productions en streaming. En plus de « Cherry », en 2020, l’acteur a joué dans « The Devil All The Time », un film du réalisateur Antonio Campos pour le catalogue Netflix.