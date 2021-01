Tom Holland révèle son truc secret pour rendre Spider-Man plus jeune

Tom Holland était le plus jeune acteur à avoir été jeté en tant que Spider-man en direct. Pourtant, Holland avait dix-neuf ans lorsqu’il a endossé pour la première fois le rôle de rampeur de mur palmé et a rapidement dépassé son adolescence alors qu’il continuait à jouer Spider-Man à l’âge de 15/16 ans. Dans une nouvelle interview avec LA Times, l’acteur a révélé qu’il avait un truc astucieux qu’il utilise pour se faire paraître plus jeune en tant que Peter Parker.

« Le physique pour moi est le plus grand moyen que j’essaie de distinguer entre les personnages que je joue. Si vous regardez Peter Parker, il est très pétillant, et je fais ce truc où je laisse mes bras vraiment lâches. Cela lui donne ce gamin juvénile. -comme la physicalité. «

L’astuce de Holland devient immédiatement évidente lorsque vous comparez sa représentation de Spider-Man avec Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Spidey / Peter de Maguire avait le langage corporel le plus rigide, digne du fait qu’il était un adulte à part entière pendant la majeure partie de sa carrière en tant que combattant du crime.

Le Spider-Man de Garfield avait un langage corporel beaucoup plus lâche, mais l’aspect «solitaire torturé» du rôle que l’acteur incarnait si bien signifiait la plupart de ses apparitions alors que Peter faisait pour un personnage couveur plutôt qu’un enfantin.

D’autre part, l’apparence de Holland en tant que Spider-Man, dès Captain America: guerre civile, avait une qualité joyeuse et juvénile. Cette version de Spidey faisait souvent des retournements ou balançait ses bras sans raison autre qu’un excès d’énergie juvénile, et comme le souligne Holland, cela a aidé à différencier sa version du personnage comme plus jeune et plus enfantine que les itérations précédentes. .

Pourtant, alors que la vision de Holland sur Spider-Man est sans doute la plus populaire à ce jour, l’acteur avait ses propres doutes quant à savoir s’il serait autorisé ou non à continuer à représenter le personnage après son entrée initiale dans le MCU. Dans une interview précédente, Holland avait avoué qu’il était constamment à bout de nerfs à ses débuts, convaincu qu’il allait être licencié du rôle.

«Du moment du tournage de Civil War à Spider-Man: Homecoming, j’étais convaincu qu’ils allaient me renvoyer. Je ne sais pas pourquoi. Civil War n’était pas encore sorti, et je n’ai tout simplement rien entendu de Je ne peux pas vraiment l’expliquer. C’était horrible, mais ils ne l’ont pas fait – évidemment. Ça a été fou, mon pote. J’ai adoré chaque minute. «

Non seulement Tom Holland parvient à garder le cap en tant que Spider-Man, mais il est souvent considéré comme le nouvel ajout le plus populaire du MCU, et celui destiné à prendre la place de Robert Downey Jr./ Iron Man en tant que prochaine star centrale de la franchise. Holland sera ensuite vu dans son troisième solo Homme araignée film où Spidey traitera les problèmes non pas d’un univers, mais du multivers entier.

Réalisé par Jon Watts, la suite actuellement sans titre de Spider-Man: loin de chez soi stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch. Le film arrive en salles le 17 décembre 2021. Thijs news vient du Los Angeles Times.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man