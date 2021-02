Tom Holland révèle les détails de Spider-Man 3: "C’est le plus …"

‘Spider-Man 3’ est l’un des grands projets de la Univers cinématographique Marvel Ce que les fans attendent le plus pour pouvoir inclure dans le film un long métrage attendu depuis longtemps par de nombreux fans: le multivers. Grâce à cela, nous avons pu voir un croisement unique de différentes versions du personnage joué par Tom Holland.

À l’époque, il a parlé d’une incorporation de Tobey Maguire et récemment une rumeur a émergé selon laquelle Andrew Garfield Il se trouve actuellement à Atlanta, la ville où se déroule le tournage du film. Bien que pour le moment ce soient des rumeurs, Hollande Il a parlé du film et a une fois de plus suscité de grandes attentes chez les fans.

Il a récemment publié une photo sur son compte Instagram officiel et dans le texte décrit que cette journée avait été l’une des plus marquantes de sa carrière et a conseillé aux fans de se boucler pour ce qui allait arriver. Maintenant, il a parlé aux médias américains Variété et a été inévitablement consulté par ‘Spider-Man 3’.







Interrogé sur le prochain film du jeune arachnide, il a répondu: « Je peux dire que c’est le film de super-héros indépendant le plus ambitieux jamais réalisé. ». Puis il a donné des détails: « Vous vous asseyez, vous lisez le script, vous voyez ce qu’ils essaient de faire et ils l’accomplissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film de super-héros indépendant comme celui-ci. Et je, vous savez, encore une fois, ce petit gars chanceux qui se trouve être. être Spider-Man « .

De plus, il a donné plus de détails sur la production: « Nous avons tellement plus à faire. Nous nous arrêtons pour les vacances de Noël puis recommençons. Je suis tout aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. ». La première du film est prévue le 17 décembre 2021.