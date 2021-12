Tom Holland répond aux rumeurs de James Bond après que la co-star révèle qu’il parle d’être 007 « beaucoup »

Fromm & Starck Support double écran - 2 écrans - 15 à 27 pouces - Rotatif / Pivotant / Inclinable STAR_MMS_02

Pour travailler de façon décontractée, rien de mieux que des bras articulés pour écran PC Ce support flexible pour 2 écrans d’ordinateur dégage le bureau qu’il équipe et il s’ajuste aux défis professionnels de chacun. Après une installation aisée, il permet de tourner et d’incliner en continu les moniteurs. De plus, ses bras sont pivotants. Investissez dans l’ergonomie de votre mobilier de bureau, qu’il se trouve à la maison ou au travail, et bénéficiez d’un confort accru en optant pour le support double écran de la gamme Fromm & Starck ! Ergonomie - multiples réglages (rotation sur 360°, pivotement sur 180°, inclinaison de -88° à +90°) permettant de travailler sans douleurs et contractures musculaires Compatibilité – approprié pour deux écrans d’ordinateur mesurant de 15 à 27 pouces Simplicité – ressort à gaz permettant des réglages en continu Solidité – construction ultradurable en aluminium procurant une capacité de charge de 8 kg à chaque bras (16 kg au total) Praticité – montage aisé, port USB et prise casque intégrés