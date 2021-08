Tom Holland répond aux réactions des fans de Spider-Man à la bande-annonce de No Way Home

Tom Holland a profité de son Instagram pour exprimer sa gratitude aux fans après la sortie de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home hier. La bande-annonce est tombée juste après 21h30 et en 20 minutes, elle avait accumulé plus d’un demi-million de vues, et se dirige maintenant vers la barre des 35 millions. Holland volait au moment où la remorque est tombée, il n’a donc pas réussi à regarder les réactions en direct, mais il s’est assuré d’informer tout le monde dès qu’il le pouvait.

« Salut tout le monde quoi de neuf… Je suis à l’aéroport, je vole depuis dix heures, donc je n’ai pas vraiment posté la bande-annonce que mon frère Harry a faite, donc je n’ai pas pu voir le réactions et à quel point tout le monde est excité, et je viens d’atterrir, j’allume mon téléphone et mon téléphone est devenu fou. »

« L’amour et le soutien que vous montrez pour le film est tellement excitant. Honnêtement, ce n’est que la pointe de l’iceberg, vous n’avez aucune idée de ce qui va arriver, je suis tellement excité de partager plus avec vous, et c’est tellement c’est bien d’être de retour avec Spider-Man et de vous montrer des bandes-annonces – d’avoir des films qui sortent – c’est tellement excitant. Alors oui, je vous aime tous, merci pour votre soutien, et profitez de la bande-annonce » – Tom Holland.

La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a été divulguée tôt hier, en tant que version granuleuse inachevée sans beaucoup de plans d’effets spéciaux en place. Alors que la rumeur disait que Sony dévoilerait la bande-annonce à CinemaCon mais ne la diffuserait pas au grand public, on ne sait pas dans quelle mesure la fuite a influencé la décision de diffuser la bande-annonce sur toutes les plateformes de médias sociaux, mais il semble probable que c’était le plan depuis le début.

Semblable aux réactions initiales au premier teaser d’Eternals il y a quelques mois, les fans étaient divisés. Il y avait ceux qui étaient ravis d’avoir enfin eu un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre du film à son arrivée en décembre, avec des signes clairs du Bouffon vert, Doc Ock et Electro, Doctor Strange jouant avec le multivers et plus encore. Ensuite, il y avait ceux qui semblent surpris qu’il n’y ait aucun signe d’apparition de longues rumeurs de Tobey Maguire et des Spider-Men d’Andrew Garfield, ou de Daredevil. Il devrait vraiment y avoir une question à savoir pourquoi quelqu’un attendrait autant d’un teaser ? Nous savons déjà que Marvel n’aime pas révéler les plus grands secrets de leurs films, nous n’allions donc jamais avoir toutes les rumeurs confirmées maintenant.

Sony a mis à jour le synopsis du film, qui se lit comme suit : « Pour la première fois dans l’histoire du cinéma de Homme araignée, notre sympathique héros de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale des enjeux élevés d’être un super-héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man. »

Nous aurons encore la bande-annonce finale à venir dans environ deux mois, date à laquelle ceux qui ont envie de voir les incarnations précédentes insaisissables de Spidey pourraient enfin réaliser leur souhait.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison entre dans les salles le 17 décembre.

