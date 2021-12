Tom Holland répond aux nouvelles de la nouvelle trilogie Spider-Man

Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star Tom Holland a répondu à la suite de la récente révélation de la productrice Sony Amy Pascal selon laquelle, avec Marvel Studios, trois autres films sont prévus dans la franchise Spider-Man. Tout en parlant sur Quotidien, un talk-show français, Holland est resté distant lorsqu’il a discuté de son avenir en tant que super-héros emblématique de la toile, avec l’acteur, qui est devenu assez tristement célèbre pour avoir laissé tomber des spoilers, gardant ses cartes surprenantes près de sa poitrine.

« Écoutez, tout ce que je vais dire, c’est que nous avons des choses très, très excitantes à discuter. Je ne sais pas ce que ces choses sont ou ce qu’elles signifieront. Mais il semble que l’avenir soit incroyablement brillant, et comme je l’ai déjà dit, Spider-Man vivra pour toujours en moi. »

L’annonce de Pascal qu’une autre trilogie est actuellement en préparation suite à la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison apparemment sorti de nulle part, et il semble que la nouvelle ait également été un grand choc pour Tom Holland lui-même, l’acteur n’étant pas au courant des détails concernant les futures aventures de Peter Parker. « Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man », a récemment expliqué Pascal. « Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, cela ne fait tout simplement pas partie de… nous pensons à cela comme trois films, et nous allons maintenant passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

Depuis l’annonce de Pascal, Sony a quelque peu ralenti les choses, des initiés affirmant qu’il n’y a pas de projet officiel de trilogie pour le moment. Quel que soit le résultat, il semble que Holland ait beaucoup d’amour pour le personnage, déclarant que Spider-Man vivra en lui, qu’il revienne ou non, l’acteur anticipant avec impatience les conversations concernant son avenir avec Marvel et Sony.

On ne sait pas encore si Holland poursuivra son mandat en tant que Spider-Man, l’acteur lui-même ayant récemment mis en doute la reprise du rôle et proposant même un remplaçant potentiel pour Peter Parker. « Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose », a déclaré Holland. « Peut-être que ce qui est le mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales. Je dois également prendre en compte Peter Parker, car il est un élément important de ma vie…[but] Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprendra avec le super-héros sympathique du quartier après l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man exposé par Mysterio. Sa vie et sa réputation ayant maintenant été bouleversées, Parker décide de demander à son ami et collègue Docteur Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Malheureusement pour Parker et The Sorcerer Supreme, le sort tourne horriblement mal, apparemment grâce à l’incapacité de Peter à garder la bouche fermée, et ouvre la folie du multivers, permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu une variante de Spider-Man pour arriver dans l’univers cinématographique Marvel.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Quotidien.





