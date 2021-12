Tom Holland répond à l’idée de partager l’écran avec Daredevil de Charlie Cox

Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star Tom Holland a répondu avec une positivité écrasante à l’idée de partager l’écran avec Daredevil de Charlie Cox. L’acteur, qui affrontera toutes sortes de folies multiversales dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison plus tard ce mois-ci, a fait l’éloge du travail de Cox dans le casse-cou La série Netflix, ainsi que la performance de sa co-star Vincent D’Onofrio, et aimerait clairement que Spidey et Daredevil unissent leurs forces à l’avenir. Comme s’ils ne l’avaient pas déjà fait…

« J’ai adoré Daredevil. J’ai vraiment, vraiment apprécié. Je pensais que Charlie Cox était excellent. Je pensais [Kingpin actor] Vincent D’Onofrio a fait un travail fantastique en tant que Wilson Fisk. C’était vraiment cool de voir un côté plus sombre d’un personnage de Marvel. Cette scène de combat dans le couloir était spectaculaire. Je connais certains des cascadeurs qui ont construit cette séquence. J’ai trouvé que c’était un super spectacle. »

L’idée de l’apparition de Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison existe depuis un certain temps maintenant, l’acteur aurait été aperçu en costume sur le tournage de la prochaine suite de MCU. Bien que rien n’ait été confirmé à titre officiel, une fuite récente, qui montre Cox alors que Matt Murdock était assis à une table dans l’appartement de Peter Parker aux côtés de tante May et Happy Hogan, a émergé et est sacrément convaincante à tout le moins. L’image semble correspondre à une scène récemment décrite dans une interview de Tom Holland, au cours de laquelle il a taquiné l’inclusion d’un mystérieux quatrième personnage. « Ce sont quatre personnes assises à une table, ayant une conversation sur ce que c’est que d’être un super-héros, et c’était incroyable », a déclaré Holland. « L’autre jour, nous avons regardé la scène, mon frère et moi, et nos mâchoires étaient au sol. » Donc, si Cox apparaît dans Spider-Man: No Way Home, attendez-vous à le voir sous l’apparence de Matt Murdock uniquement, le combattant du crime costumé étant sans aucun doute enregistré pour de futurs projets.

La théorie selon laquelle Charlie Cox reprendra le casse-cou Le rôle a été renforcé par le président de Marvel Studios, Kevin Feige lui-même, qui a récemment révélé que, si le personnage devait être ramené dans la mêlée, il serait effectivement joué par Cox. « Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil », a déclaré Feige. « Là où nous voyons cela, comment nous le voyons, quand nous le voyons, reste à voir. »

Pendant ce temps, Charlie Cox a catégoriquement nié la suggestion selon laquelle il se remettrait de sitôt et s’est en fait inquiété du fait que les rumeurs en cours pourraient nuire à ses chances. « De plus, s’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut à Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou entendent ce que je dis et peut-être que cela influence « , a déclaré l’acteur. « Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix sur le désir pour que je revienne. » Heureusement, selon Kevin Feige, cela ne semble pas du tout avoir entravé son retour.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange d’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, qui conduit au déchaînement du multivers, et devrait sortir le 17 décembre 2021. Cela nous vient d’Inverse.





