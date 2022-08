Tom Holland quitte les réseaux sociaux : "Je trouve Instagram et Twitter accablants"

célébrités

Tom Holland a profité de ses réseaux sociaux pour exprimer que ces mêmes médias génèrent beaucoup d’anxiété et c’est pourquoi il va rester éloigné d’Internet pendant un moment.

© GettyTom Hollande

Tom Hollande est l’un des acteurs du moment dans l’industrie cinématographique hollywoodienne grâce à sa participation au Univers cinématographique Marvel en tant que Spider-Man, un rôle qui l’a amené à jouer dans le film le plus rentable de 2021 avec la célèbre entrée de l’arachnide intitulée Pas de retour à la maison qui réunit pour la première fois l’action en direct des trois araignées sur grand écran.

D’autre part, l’acteur a également participé à Inexplorél’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Sony dans lequel il a partagé un casting avec l’expérimenté Mark Wahlberg. Par ailleurs, la vie privée de Tom Hollande intéresse des milliers de personnes qui, pour citer un exemple, suivent les alternatives dans la romance que l’interprète vit avec sa co-star de merveille: Zendaya.

« J’ai décidé de faire une pause dans les réseaux sociaux pour ma santé mentale, car je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop stimulants, accablants. Je reste bloqué et tourne en spirale lorsque je lis des choses sur moi en ligne et cela nuit finalement beaucoup à mon état d’esprit. J’ai donc décidé de prendre du recul et de supprimer les applications. »s’est exprimé l’acteur dans ses réseaux, surprenant ainsi ses followers.

La vidéo que Tom Holland a partagée avec ses fans

En même temps Tom Hollande profité de l’occasion pour promouvoir le programme Tige4 pour stimuler la santé mentale : « Stem4 est un programme éducatif merveilleusement innovant. Ses applications pionnières, son site Web de conseils cliniques et ses conférences sur la santé mentale ont tous contribué à aider les jeunes enfants souffrants. Il y a quatre applications qu’ils offrent. Ils sont tous entièrement gratuits..

Tom Hollande a continué avec sa description de ces applications : « Le premier est Calm Harm pour aider à contrôler et à réduire les émotions intenses, telles que l’envie de s’automutiler. Le second est Clear Fear, pour aider à contrôler et à réduire les symptômes d’anxiété. Le troisième est Combined Minds, pour aider les amis et la famille à maintenir la santé mentale d’un jeune, et enfin le quatrième est Move Mood, pour augmenter la motivation et lever les mauvaises humeurs « .

Au-delà de cette décision Tom Hollande de quitter les réseaux sociaux tout en démontrant votre engagement envers la communauté par la promotion de Tige4 Beaucoup se demandent quand l’acteur reprendra son rôle de Spider-Man. Actuellement, on sait qu’une nouvelle trilogie du personnage est prévue mais sans beaucoup plus d’informations à ce sujet. Tout est entre les mains de merveille Oui Sony!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂