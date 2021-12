Tom Holland publie Tobey Maguire Meme avant Spider-Man: No Way Home

Il y a beaucoup de spéculations que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront dans Pas de chemin à la maison parce que le troisième film ouvre le multivers.

Les bandes-annonces ont déjà révélé que nous verrons Doctor Octopus, Green Goblin, Sandman, Lizard et Electro, mais elles n’ont pas fait la lumière sur Maguire ou Garfield.

Andrew Garfield s’est déjà interdit d’apparaître dans le film et Holland a déclaré qu’ils n’y participeraient pas non plus.