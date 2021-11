Tom Holland promet d’aider le prochain Spider-Man au cinéma

Tom Holland, le troisième acteur à jouer Spider-Man sur grand écran, s’est retrouvé face à une route difficile pour se faire accepter par le public. Après un accueil chaleureux après ses débuts dans le MCU avec « Captain America: Civil War », de nombreux fans du personnage n’apprécieraient pas son rôle de « protégé » de Tony Stark dans « Spider-Man: Homecoming », sa première bande solo.

Ce serait après sa participation à « Avengers : Infinity War » et la suite de sa saga dans « Spider-Man : Far From Home » où le personnage finirait par convaincre une grande partie des téléspectateurs les plus sceptiques, même s’il continue toujours à générer des doutes chez les fans Plus exigeants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Red Notice » présente la journée d’ouverture la plus réussie sur Netflix

La méfiance du public n’est pas étonnante, à commencer par le travail de Tobey Maguire sur la trilogie réalisée par Sam Raimi au début des années 2000, qui représentait la première approche du public peu familier de la bande dessinée sur grand écran et qui, à ce jour , se souvient affectueusement de ses fans.

Ensuite, nous sommes confrontés au court héritage d’Andrew Garfield avec sa franchise annulée « The Amazing Spider-Man ». Avec seulement deux films, la performance de Garfield a été nommée la meilleure adaptation de l’escancia du personnage dans les bandes dessinées, dépassant même le travail de Maguire.

Malgré les comparaisons, Holland semble adopter une attitude positive à propos de sa performance et a même révélé qu’il aimerait servir de mentor au prochain pour prendre le rôle après lui, peu importe qui c’est ou si cela se produit dans un an ou cinq. .

« Quand un jeune homme de Spider-Man est choisi pour me remplacer, que ce soit dans un an ou cinq, je lui proposerai de lui apprendre les responsabilités d’être Spider-Man. Parce qu’ils sont immenses. Absolument immense », a commenté Holland lors d’une conversation avec Total Film (via The Direct). « Chaque fois que vous franchissez la porte, vous représentez Spider-Man. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Halle Berry souhaite pouvoir réaliser un remake de « Catwoman »

Tom Holland pense que cela peut être un travail difficile et exigeant. «Parce que parfois, vous voulez aller dans un bar et finir complètement ivre et ne pas avoir à vous soucier des ramifications de l’examen public en disant« Oh mon dieu. Qu’entends-tu par se saouler ?’

Tom Holland attend la première de « Spider-Man: No Way Home », le troisième volet de sa trilogie dans le MCU. Ce film présentera quelques éléments narratifs liés aux franchises mettant en vedette Maguire et Garfield, ce qui a suscité des soupçons quant à la participation possible des deux.