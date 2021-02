Tom Holland présente Spider-Man 3: "Tu ferais mieux de boucler ta ceinture!"

Le troisième film de ‘Homme araignée’ est l’un des grands mystères qui entourent actuellement le Univers cinématographique MarvelDepuis tout au long de 2020, il y a eu d’innombrables rumeurs sur le film en raison de l’intrigue qu’il aurait et du nombre de personnages qu’il aurait, et donnerait ainsi le multivers tant attendu de la franchise avec l’un des super-héros les plus aimés.

Jamie foxx (Électro), JK Simmons (Jonah Jameson), Alfred Molina (Docteur Octopus) et Benedict Cumberbatch (Docteur Strange) sont ceux qui sont officiellement confirmés, alors qu’ils devraient confirmer Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charlie cox (Daredevil), Kirsten Dunst (Mary Jane), Willem Dafoe (Norman Osborn) et Emma Stone (Gwen Stacy), entre autres.

Ce serait sans aucun doute l’un des plus grands films de la MCU, bien qu’il soit également vrai que lorsqu’il s’agit de rumeurs, toutes ne sont pas vraies, comme celle de Dane Dehaan. L’acteur, qui a joué «Harry Osborn» dans ‘L’incroyable Spider-Man 2’ (2014), a déclaré récemment que la nouvelle était fausse et qu’il n’était en discussion avec personne. Pendant, Tom Holland a de nouveau excité les fans avec une photo avec son frère sur son Instagram. Regarde la!

Dans le célèbre réseau social, il a écrit: «Aujourd’hui a été l’un des moments forts de ma carrière. Pour ceux d’entre vous qui y étaient, vous savez de quoi je parle et pour ceux d’entre vous qui ne l’étaient pas, vous feriez mieux de boucler votre ceinture!«À en juger par ses paroles, le projet semble être quelque chose que les fans vont adorer et s’attendre, mais pour le moment, il n’y a pas d’informations précises.

Le président de Marvel Studios, Kevin FeigeIl a dit à l’époque que les rumeurs et les théories des fans sont parfois très loin et parfois incroyablement proches, mais il n’a pas exactement parlé du multivers et de cette grande possibilité. ‘Spider-Man 3’ continue le tournage et devrait sortir en salles le 23 décembre 2021.