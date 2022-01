Tom Holland pourrait être l’hôte des Oscars 2022

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Spider-Man : No Way Home accueillera-t-il les prochains prix ? C’est ce que prépare l’Académie des arts et des sciences du cinéma !

© GettyTom Holland, en pourparlers pour les Oscars 2022.

Est-ce que tuSpider-Man : Pas de chemin à la maison mérite un Prix ​​des Oscars pour la meilleure image ? Cette question a rempli les médias sociaux de débats et d’opinions ces dernières semaines. C’est qu’après l’équipe de Les studios Marvel a parlé de l’exclusion de la franchise dans les grandes cérémonies, les utilisateurs ont commencé à insister pour que Tom Holland sera élevé avec une statuette la saison prochaine. Malgré cela, l’acteur pourrait faire partie de la nuit mais dans un rôle très différent.

Est-ce, selon le Hollywood Reporter, l’Académie des arts et des sciences du cinéma Il aurait contacté l’interprète de Peter Parker pour être l’hôte de la prochaine cérémonie de remise des prix. La décision intervient après que, durant les quatre dernières années, le gala n’a pas eu un seul pilote. Alors à côté 27 mars on peut voir une grosse surprise à l’écran.

Mais… pourquoi rétablissent-ils le format ? Les chaînes qui étaient chargées d’émettre les derniers Oscars ont remarqué que, évidemment, le public s’est désintéressé dans ce type de célébration. Allé avec Jimmy Kimmel En 2018, la dernière fois qu’un présentateur était chargé de guider la nuit, depuis lors, chaque catégorie avait des célébrités différentes qui ont annoncé les gagnants. Elle est ainsi passée de 26 millions de téléspectateurs en 2018 à 10 millions en 2021.

Pour cette année, l’Académie préparerait une idée totalement renouvelée qui rapprochera les cinéphiles. Will Packer et Glenn Weiss produiront et dirigeront respectivement la cérémonie. Et son présentateur pourrait être, rien de moins, que le jeune de 25 ans qui brille dans le monde entier en tant que Spider-Man et qui fera bientôt sa première Inexploré, son nouveau film basé sur un jeu vidéo.

Bien que cela ne soit pas confirmé, THR a assuré que le chiffre de 2021 a publiquement mentionné son désir de jouer ce rôle et, en ce sens, les responsables des prix ont été contactés pour commencer le « conversations préliminaires » correspondant. Sans aucun doute, inclure Tom Holland au soir des Oscars serait un excellent stratégie pour retrouver la bonne note et garder l’attention des cinéphiles.

