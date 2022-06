Tom Holland pourrait apparaître dans Mme Marvel pour un camée

in

merveille

Tom Holland est l’un des acteurs les plus aimés de Marvel, mais après Spider-Man : Pas de retour à la maison il n’est pas réapparu dans la franchise. Bien qu’il lui reste encore un camée et cela pourrait arriver dans Mme Marvel. Connaître tous les détails.

©IMDBSpider-Man et Mme Marvel

L’incorporation de Tom Holland un merveille a été l’un des grands succès de l’étude commandée par Kévin Feig. En effet, le jeune acteur britannique a su captiver les fans de la franchise de super-héros en donnant vie à Spider-Man. Ce personnage est l’un des plus plébiscités par le public et les attentes étaient très élevées, surtout après le passage de Tobey Maguire Oui Andrew Garfield. Mais, le dernier Peter Parker lui a donné sa touche unique et cela a été apprécié.

Bien, Tom Holland s’est détaché de l’image d’un Spider-Man vaincu et lui a donné de la fraîcheur, un air de jeunesse, mais en conservant toujours l’essence de peter parker. Cependant, l’année dernière, il a participé à ce qui, pour l’instant, est son dernier projet dans le MCU. C’était le 16 décembre quand Pas de retour à la maisonson troisième film solo, est sorti en salles et est devenu un grand phénomène au box-office.

C’est pourquoi, maintenant, les fans lui manquent et veulent le revoir. Et, bien qu’il ait été confirmé qu’il a un contrat pour une nouvelle trilogie, la vérité est qu’on ne sait toujours pas quand les prochains films auront lieu. C’est que, il a lui-même confirmé qu’il voulait se retirer, au moins pendant un certain temps, de la comédie et se concentrer sur le fait d’être une personne normale, du moins pour le moment. En tout cas, il faut préciser que l’acteur a encore un contrat à remplir avant de se retirer complètement.

Comme il s’est passé Tom Holland a, par obligation, de faire une apparition. A tel point que, pour les fans, l’acteur pourrait apparaître dans Mme Merveille. Ces spéculations sont nées du fait que Iman Vellani, le protagoniste de la série Disney Plus, a confirmé qu’avec l’interprète de Peter Parker, ils enregistraient dans le même studio. Lors d’une interview, la jeune artiste a avoué qu’elle avait rencontré son collègue plus d’une fois et qu’ils avaient partagé du temps ensemble.

Pour autant, rien n’est encore officiel et la rencontre entre Holland et Vellani ne serait qu’une simple coïncidence. Cependant, la réalité est que, compte tenu de la surprise de Marvel avec ses productions, tout peut arriver. Plus d’une fois, les producteurs ont impressionné leurs fans avec les différentes créations.

