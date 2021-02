Tom Holland plaisante sur le camée final Super Secret de WandaVision: ça pourrait être moi

Après un démarrage lent, WandaVision a grimpé au sommet des listes de projets les mieux évalués du MCU avec une combinaison astucieuse de comédie, d’action et de mystère. Maintenant, la plus grande question dans l’esprit des fans est de savoir qui est le grand camée mystère que les acteurs principaux Paul Bettany et Elizabeth Olsen ont tease pour la série. Lorsqu’on a récemment demandé à Tom Holland de peser sur le débat concernant le camée secret, il a souligné qu’il pourrait lui-même être un candidat probable.

« Je n’ai jamais travaillé avec Paul … Nous n’avons jamais été sur le plateau ensemble, donc ça pourrait être moi. »

La remarque de Holland sur le fait de ne pas avoir travaillé avec Paul Bettany auparavant est en relation avec les allusions de ce dernier à propos du camée secret dans une interview précédente, dans laquelle l’acteur avait déclaré: « [The cameo is by] un acteur avec lequel j’ai rêvé de travailler toute ma vie. Nous avons des scènes incroyables ensemble et la chimie entre nous est, je pense, extraordinaire. Ce sont juste des feux d’artifice sur le plateau. «

Tandis que Tom Holland est techniquement correct en déclarant qu’il n’a jamais travaillé avec Bettany auparavant, il est peu probable que Bettany, qui a la quarantaine, se réfère à Holland, vingt-quatre ans, comme l’acteur avec lequel il a rêvé de travailler toute sa vie. . De son côté, Holland a admis qu’il n’avait aucune idée de qui était le camée secret.

« Ooh, tu sais quoi, je n’ai pas de Scooby pour qui ça pourrait être, vraiment pas. Et je ne veux pas le dire au cas où j’aurais raison, et les gens pensent que je l’ai gâté. Parce que les gens pensent que j’ai des informations privilégiées. Je vais donc devoir me taire. Honnêtement, je n’ai aucune idée de qui cela pourrait être. «

Alors que la Hollande n’a pas connaissance de connaissances internes concernant WandaVision, l’acteur est fan de la série comme tout le monde. Il a ensuite décrit le processus de visionnage de l’émission avec des collègues et son appréciation pour la magie qu’Elizabeth Olsen et Bettany ont apportée aux rôles-titres.

«J’adore la série. J’adore la camaraderie que nous avons sur le plateau tous les samedis. Nous travaillons le week-end. Donc, tous les samedis, tout le monde est sur le plateau, en parle et tout le monde crache ses théories sur ce qui se passe. Je J’adore l’appréhension d’attendre vendredi. Je pense qu’Elizabeth Olsen est incroyable. La façon dont elle peut rebondir entre les différents styles d’acteur et de comédie de situation est incroyable. Et je trouve que c’est vraiment drôle. Je pense vraiment que c’est vraiment drôle. Et Paul, Dans ce dernier épisode, quand il faisait l’interview, je hurlais. C’est tellement drôle. Je pense qu’il est brillant. Les deux sont fantastiques. J’adore ça. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle vient de la Playlist.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Disney