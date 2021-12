Tom Holland plaisante avec Spider-Man : aucun moyen de rentrer chez lui ne pourrait lui faire gagner un Oscar

Spider-Man: No Way Home a certainement débarqué dans les cinémas avec un bang, mais Tom Holland pense qu’il mérite plus de reconnaissance.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison a réalisé une performance incroyable au box-office le week-end dernier, poursuivant l’histoire d’amour entre le public du monde entier et l’histoire en cours du MCU, tout en sauvant plus ou moins à lui seul 2021 d’être un autre raté cinématographique d’un an au total. Maintenant, Tom Holland a suggéré que son avenir Marvel était peut-être encore en suspens, mais il serait heureux de participer à sa dernière performance car cela lui rapportera probablement un Oscar. Bien que l’acteur plaisantait quand il l’a dit, les fans le soutiendraient certainement pour une telle distinction s’ils avaient ce qu’ils voulaient.

Spider-Man de Tom Holland a rejoint le MCU dans le cadre de Captain America : guerre civile et est redevenu un favori des fans en tant que l’un des héros les plus emblématiques de Marvel. Par le temps Spider-Man : loin de chez soi est sorti en 2019, beaucoup de choses avaient changé dans le MCU et pendant une courte période, il semblait qu’il allait y avoir un autre bouleversement pour le web-slinger lorsque Sony et Disney ont eu des retombées majeures et Peter Parker semblait prêt à quitter le MCU sans son trilogie de films en cours d’achèvement. Cependant, Tom Holland s’est transformé en un super-héros de la vie réelle lorsqu’il a fait des appels personnels à Bob Iger de Disney et à Tom Rothman de Sony, qui était en partie responsable du fait que les deux sociétés ont conclu un nouvel accord qui a maintenu Spider-Man dans le MCU et a également apporté le Marvel Studios et univers Sony plus proches que jamais.

Tout en parlant au Hollywood Reporter dans le cadre de la Spider-Man : Pas de chemin à la maison promotion, Holland a répondu à la question de savoir ce que son avenir lui réserve en ce qui concerne le MCU en disant qu’il ne sait pas exactement où Spider-Man ira à l’avenir, mais qu’il pourrait finir par lui retirer une distinction pour son travail sur le film. Il a dit:

« Je sais que j’aime ce personnage, et je serais triste de lui dire au revoir. Mais j’ai pratiquement réalisé tout ce que je voulais accomplir en tant que personnage, je pense vraiment que je vais gagner l’Oscar pour ce film. Alors voilà , c’est bien. »

Bien que l’acteur n’ait pas semblé être d’humeur sérieuse en faisant ces commentaires, ils font suite à l’opinion du patron de Marvel, Kevin Feige, selon laquelle les films de super-héros sont très biaisés en ce qui concerne la distribution des récompenses. Bien que Panthère noire ont apporté sept nominations à la manière de Marvel en 2019, ils se sont constamment retrouvés malchanceux lors de nombreuses cérémonies, y compris les nominations aux Emmy et aux Golden Globes récemment qui n’ont vu que WandaVisionLes stars principales de Elizabeth Olsen et Paul Bettany obtiennent un hochement de tête.





Il ne semble pas probable que Holland repartira avec une statue lorsque l’Académie prendra sa prochaine série de décisions, mais Spider-Man: No Way Home Le box-office du week-end d’ouverture de 600 millions de dollars et les éloges de la critique atténueront sans aucun doute le coup de non baigner dans la gloire des Oscars, et bien sûr, il n’y a pas beaucoup d’acteurs de l’âge de Hollande qui peuvent dire qu’ils ont été l’un des éléments clés de la plus grande franchise de films de l’histoire du cinéma.





