Tom Holland partage le régime d’entraînement Brutal Cherry qui a entraîné une énorme perte de poids

Tom Holland n’est pas étranger à l’entraînement physique intensif, qu’il a fait beaucoup pour incarner le super-héros Marvel Spider-Man. Mais quand il s’agissait de se préparer à jouer le rôle principal dans le prochain long métrage de l’acteur cerise, Holland s’est rendu compte qu’il devrait subir une forme d’entraînement différente, beaucoup plus difficile, pour perdre près de 30 livres de poids. Dans une interview avec GQ, Holland a admis qu’il aurait du mal à faire un sacrifice tout aussi intense pour un futur rôle.

«J’ai dû perdre beaucoup de poids pour Cherry. Et je ne pense pas que je referais jamais ça. J’ai perdu environ 27 livres en courant dans un sac-poubelle chaque jour … C’était horrible. Vraiment. dix semaines après le tournage, j’ai réalisé dans quoi je m’embarquais et ce que je devais faire pour devenir le rôle. Alors je me suis assis avec mon entraîneur, George Ashwell, et il m’a dit: « D’accord, vous n’avez besoin de manger que 500 calories par jour et courez dix miles. Allez. Super. C’était brutal. Et puis prendre de la masse, passer du statut de toxicomane au tournage de scènes de marine? Je suis tombé très malade, en fait. Et cela a complètement changé ma relation avec la nourriture. Je pense que je trouverais très difficile de trouver un rôle qui justifierait à nouveau ce genre d’abus sur mon corps. «