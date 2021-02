Tom Holland parle de son audition pour « Star Wars »

Soit pour leur participation en tant que Homme araignée dans le MCU ou pour des performances intéressantes comme celle qu’il a présentée dans la cassette « Le diable tout le temps » l’année dernière, Tom Holland a réussi à se faire un nom comme l’un des jeunes acteurs les plus prometteurs à ce jour.

Bien qu’il soit maintenant presque impossible de se détacher de son image dans la franchise cinématographique de merveilleIl est vrai que ce n’est pas la seule franchise importante dans laquelle Hollande s’est intéressé, révélant qu’il avait auditionné une fois pour « Star Wars: Le réveil de la force», Qu’il a décrit comme une expérience embarrassante.

Lors d’une conversation avec Backstage, Holland a été interrogé sur ses mauvaises auditions: «J’en ai eu quelques-unes. J’ai déjà lu plus de lignes lors de la mauvaise audition », a admis l’acteur. C’est alors qu’il a parlé un peu de son manque de succès avec le Guerres des étoiles Il commente qu’il a eu quatre ou cinq auditions et qu’il cherchait à obtenir le personnage de Finlandais, finalement interprété par John Boyega.

«Je me souviens d’avoir fait cette scène avec cette dame, bénis-la, et elle n’était qu’un drone. Alors je faisais tout cela, comme: «Nous devons retourner au navire! et elle faisait «Bleep, bloop bloop, bleep bloop» et je ne pouvais pas arrêter de rire. J’ai trouvé ça très drôle. »

Je me sentais vraiment mal parce qu’elle essayait si dur d’être un androïde ou un drone convaincant ou peu importe comment ils s’appellent. Oui, je n’ai évidemment pas eu le rôle. Ce n’était pas mon temps.

Hollande a également eu des moments embarrassants dans des moments de succès, révélant le mois dernier qu’il avait cassé son ordinateur en apprenant qu’il avait été choisi comme Homme araignée dans le MCU, en le jetant dans les airs et en tombant du lit en même temps.

En plus d’être occupé avec le tournage du troisième opus de « Homme araignée » dans la ville de Atlanta, Tom Holland attend la première de « cerise», Une cassette dans laquelle il a travaillé à nouveau sous la direction des frères Russo et qui arrivera exclusivement pour le catalogue de Apple TV +.