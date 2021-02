Tom Holland parle de ses influences en tant qu’acteur

Les enregistrements de « Spider-man 3»Est en cours sans aucun revers. Malgré le fait que son protagoniste Tom Holland Pas tout à fait disposé à partager des détails sur son histoire, le jeune acteur semble avoir beaucoup de commentaires agréables sur ses camarades au sein de la franchise.

Ce serait lors d’une récente interview où Hollande a partagé quelques bons commentaires sur certains des acteurs qui font partie de la franchise sur Studios Marvel, y compris Zendaya ou Robert Downey Jr., qui font partie de la gamme des interprètes qui l’ont aidé dans sa formation d’acteur.

Lors d’une conversation avec Magazine des coulisses, Hollande a raconté comment il a traversé la British School for the Creative and Performing Arts au début de son adolescence, puis a réalisé un film sous la direction de Ron Howard et mettant en vedette Chris Hemsworth intitulé « Au coeur de la mer« , Bien que cela n’arriverait qu’après s’être établi en tant qu’acteur de théâtre avec la pièce »Billy Elliot le musical».

«Je ne dirais pas nécessairement que je me suis entraîné. Ma formation dans le monde pour devenir professionnel et apprendre à travailler de manière respectueuse et à côtoyer les gens était avec ‘Billy Elliot‘”Il a commenté Hollande en parlant de sa technique d’acteur.

Holland considère que la capacité à apprendre des acteurs qui l’entourent est celle qui se poursuit avec lui, surtout depuis son arrivée à la MCU. Après ses débuts dans « Captain America: guerre civile», Hollande a entrepris de se tenir au courant du style des acteurs qui font partie de la franchise, citant Zendaya Oui Robert Downey Jr. comme ses plus grandes influences.

«Agir est un muscle et c’est quelque chose qui peut toujours devenir plus fort. Que vous travailliez avec de nouvelles personnes, que vous pensiez qu’elles sont bonnes ou non, vous apprenez toujours quelque chose d’elles. Je continue à apprendre tous les jours. J’apprends la réalisation, la production, l’écriture. Tout cela m’aide à devenir un meilleur acteur. »

Hollande est en tournage de son troisième film comme Homme araignée, dans lequel il aura la participation de Benedict Cumberbatch Quoi Docteur Strange. Le film devrait sortir en salles le 17 décembre.