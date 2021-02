Tom Holland Once Mistook Stunt Double pour Robert Downey Jr sur Spider-Man Set

Tom Holland a l’air d’un type adorable, n’est-ce pas? Le genre d’ami qui sonnerait juste parce que. Eh bien, il est sur le point de s’améliorer – si c’était encore possible.

C’est parce qu’il a récemment révélé une rencontre qu’il avait eue avec le doublé de Robert Downey Jr alors qu’il était sur le point d’auditionner en tant que Peter Parker / Spider-Man dans Captain America: guerre civile.

Crédit: PA

S’adressant à GQ, Holland a expliqué: « J’étais évidemment nerveux. Je veux dire, ce serait étrange si je n’avais pas été nerveux. Heureusement, bizarrement, quelque chose s’est produit qui a desserré la valve de pression sur mon anxiété ce jour-là.

« J’ai vu Ant et Joe, puis j’ai vu Downey se tenir là dans la salle de casting. Je suis allé. Je me suis présenté. Mais je me souviens avoir pensé: ‘C’est un peu étrange. Il n’a pas l’air de l’avoir imaginé ou de m’en souvenir. ». Pourtant, je lui ai serré la main en lui disant: ‘C’est un plaisir de vous rencontrer’, en disant à quel point j’étais excité à l’occasion, à quel point cela compte pour moi … »

Tu vois, quel type génial. Mais, nous savons tous ce qui s’en vient, n’est-ce pas?

Crédit: Marvel

Il a continué: « Eh bien, alors une porte s’ouvre et en marchant le vrai Robert Downey Jr. J’avais discuté de son coup double tout le temps. Donc, en fait, j’ai éliminé mon ambiance nerveuse et perdante. Et puis, quand j’ai rencontré Downey, j’étais un peu plus cool et recueilli. «

Il a également expliqué que lorsqu'il a parlé au vrai Robert Downey Jr, il lui a donné des conseils qu'il utilise encore aujourd'hui.

« Il m’a pris de côté et a dit: » Je me souviens de ce sentiment. J’ai déjà vécu ça avant et c’est incroyablement stressant. Profitez du processus et laissez votre corps prendre le dessus. «

« Je faisais un nouveau Homme araignée scène juste l’autre jour et j’ai dû manger un bol de céréales. Et je ne pouvais tout simplement pas manger un bol de céréales comme une personne normale – j’étais trop dans ma tête. Et le réalisateur, Jon [Watts], dit « Qu’est-ce que tu fais? » Et je me suis dit « Désolé, je mène avec ma tête et j’ai besoin de diriger avec mon corps. » C’était donc un bon conseil. Et je pense que c’est le conseil qui m’a permis de Homme araignée travail en fin de compte. «