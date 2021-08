Tom Holland n’est pas d’accord avec Netflix

Tom Holland n’arrête pas de piétiner au sein de l’industrie cinématographique. Depuis son passage chez Marvel dans le rôle de Peter Parker, l’acteur d’origine britannique a gagné l’affection de milliers de fans et de collègues. C’est que, sa spontanéité et son charisme tant sur le plateau qu’en dehors ont fait de lui l’un des acteurs les plus importants de la nouvelle génération d’Hollywood.

Tom Holland est l’un des acteurs les plus appréciés. Photo : (Getty)



A tel point qu’il n’arrête pas d’ajouter de nouveaux projets à sa carrière et l’un d’eux est Spiderman : pas question home, film qui sortira le 17 décembre. Et, avec cette bande, Tom Holland ferme son chemin à travers le MCU de manière importante. Cependant, tout comme il pense à l’avancement de sa profession, l’artiste s’enthousiasme également lorsque de bonnes choses arrivent à ses amis.

C’est pourquoi, quand Harrison Osterfield a joué dans Les Irréguliers pour Netflix, Holland a toujours affiché sa fierté et son bonheur sur les réseaux. Les acteurs sont amis depuis des années, un lien qui a commencé avec Osterfield travaillant pour l’interprète de Spiderman. « Je suis sorti de l’école d’art dramatique et il m’a demandé si je voulais venir, une sorte d’AVC avec lui, pendant que je travaillais sur ces grands films et ce fut une expérience incroyable», a-t-il avoué dans une interview.







De plus, selon ce qu’a déclaré Osterfield, les seules tâches qu’il avait étaient d’aider Tom à parcourir les lignes de ses films. Mais, entre travail et travail, une amitié incassable a émergé et, donc, pour le Britannique de 24 ans, voir son ami star dans un strip du géant du streaming était très spécial.

Cependant, Les Irréguliers, qui a été créé en mars de cette année, a été annulé en mai malgré les bonnes critiques et le nombre d’audience qu’il a reçus. Et le fait que son ami ait perdu l’opportunité de continuer sa série aurait irrité Hollande. Cependant, il convient de noter qu’il n’y a pas de confirmation officielle à cet égard, mais l’acteur n’arrête toujours pas d’aider ceux qui l’ont déjà aidé.

Tom Holland et Harrison Osterfield. Photo : (@tomholland2013)



« Il me donne toujours des conseils et quand je lui ai demandé si je le faisais bien il m’a dit : laisse-toi aller, profite et amuse-toiHarrison a dit à l’époque. Et, autant que maintenant l’ancien protagoniste de Les Irréguliers Il n’a plus été vu devant les caméras, c’est sûr Tom Holland vous serez à nouveau heureux pour lui quand cela arrivera.